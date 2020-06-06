блоги
блоги
Регистрация
Тульские тайны: Этот день в истории города
6 июня: срочная медицинская авиапомощь больному в Белеве

6 июня: срочная медицинская авиапомощь больному в Белеве

6 июня 1940 г. областная газета «Коммунар» рассказала о случае оказания экстренной медицинской помощи больному из Белева.

«У пенсионера П. В. Полякова, проживающего в Белеве, тяжело заболела жена. Требовалась квалифицированная медицинская помощь. Белевские районные организации обратились к наркому здравоохранения СССР тов. Митереву с просьбой оказать больной квалифицированную медицинскую помощь.

Из Москвы запросили по телеграфу диагноз больной, после чего в Белев вылетели два самолета Центральной санитарной авиастанции Наркомздрава СССР. На самолете прилетел кандидат медицинских наук, заведующий хирургическим отделением одной из московских больниц Г. М. Цифринович. После осмотра больную на самолете отправили в Москву.

В беседе с нашим корреспондентом т. Цифринович сказал:

– Центральная авиастанция Наркомздрава СССР оказывает бесплатную медицинскую помощь гражданам СССР в самых срочных случаях. На самолетах борт-врачи вылетают на срочные консультации и трудные операции. Срочная медицинская помощь на самолете помогает вернуть к жизни многих больных».

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Гусев
сегодня, в 00:09 +5
5 июня: туляков с большого экрана приобщили к фильму «Эммануэль»
5 июня: туляков с большого экрана приобщили к фильму «Эммануэль»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.