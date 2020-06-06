6 июня: срочная медицинская авиапомощь больному в Белеве

6 июня 1940 г. областная газета «Коммунар» рассказала о случае оказания экстренной медицинской помощи больному из Белева.

«У пенсионера П. В. Полякова, проживающего в Белеве, тяжело заболела жена. Требовалась квалифицированная медицинская помощь. Белевские районные организации обратились к наркому здравоохранения СССР тов. Митереву с просьбой оказать больной квалифицированную медицинскую помощь.

Из Москвы запросили по телеграфу диагноз больной, после чего в Белев вылетели два самолета Центральной санитарной авиастанции Наркомздрава СССР. На самолете прилетел кандидат медицинских наук, заведующий хирургическим отделением одной из московских больниц Г. М. Цифринович. После осмотра больную на самолете отправили в Москву.

В беседе с нашим корреспондентом т. Цифринович сказал:

– Центральная авиастанция Наркомздрава СССР оказывает бесплатную медицинскую помощь гражданам СССР в самых срочных случаях. На самолетах борт-врачи вылетают на срочные консультации и трудные операции. Срочная медицинская помощь на самолете помогает вернуть к жизни многих больных».