16 декабря: тульские военнопленные просят прислать три рубля и сухари

16 декабря 1914 г. газета «Тульская заря» опубликовала заметку о богородицкой ярмарке, где рассказывалось, что везде – и на ярмарке, и в «трезвых ныне трактирах», шли толки о войне, виднелась в руках крестьян газета, при этом крестьяне поражали осведомленностью о военных событиях и отсутствием вздорных легенд о войне. Всюду слышалось сознание трудности войны, но и необходимости довести ее до победного конца.

«Здесь же, на ярмарке, мы впервые услышали, что наши пленные солдаты просят выслать им в Германию почему-то, как нам говорили, одну и ту же сумму денег, а именно три рубля. И в то же время убедительно просят прислать сухарей, тоже почему-то по десять фунтов. Как оказывается, крестьяне посылали уже им сухарей.

Что-то тревожное скрывается за этими сухарями, которых просят наши пленные с ведома их строгих военных цензоров. К слову, как можно догадаться, наши богородицкие земляки попали в плен с войсками Самсонова под Сольдау. О пленных в Австрии мы не слышали».