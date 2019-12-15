15 декабря: в Туле впервые увидели мелодраму об африканской львице

15 декабря 1969 года в тульском кинотеатре им. Степанова начали показывать удивительную киноисторию о львице «Рожденная свободной», над которой пролило слезы не одно поколение зрителей – фильм хоть и не шел в главных кинотеатрах города, но еще долго не сходил с экранов, вновь и вновь собирая залы.

События этой доброй и трогательной истории происходят в африканской саванне. А в центре событий – судьба львицы Эльсы, еще детенышем попавшей к людям. Фильм был снят по одноименной повести Джой Адамсон, которая, в свою очередь, была написана на основе реальной истории.

Однажды ее мужу Джорджу поручили выследить и убить львицу, которая нападала на жителей нескольких деревень. Выполнив задание, он обнаружил, что у львицы было трое маленьких львят, которых Джордж забрал с собой. Двоих отправили в зоопарк, а одну самку Джой отказалась отдавать. Маленькая львица, которую назвали Эльсой, стала настоящим членом семьи. Но когда ей исполнилось три года, супруги Адамсон начали постепенно приучать львицу к жизни в дикой природе, ведь она родилась свободной. Ее отвозили все дальше и дальше от лагеря и натравливали на подраненных животных, чтобы разбудить охотничьи инстинкты. Много раз Эльса возвращалась к людям, но, наконец, встретила молодого льва и ушла с ним.

Ничего подобного до Джой Адамсон сделать не удавалось – выращенным в неволе хищникам не удавалось вернуться в дикую природу. Эльса через год тоже вернулась – с тремя львятами, которых тоже нужно было воспитывать.

Получилась очень трогательная и во многом философская история о дружбе между людьми и дикими животными, которая подкупала еще и восхитительно снятой природой Кении.

Автор книги Джой Адамсон — самоотверженная женщина, посвятившая свою жизнь защите дикой природы. Известна также своими книгами, в которых описывала жизнь среди диких животных в Африке и усилия по их защите от браконьеров. Она написала два продолжения истории о львице Эльсе – «Свободная навсегда» и «Живущая свободной». Они также были экранизированы, и показывались в тульских кинтеатрах.

В конце первой книги, всего через пять лет после рождения, Эльса умерла от болезни, и умерла на руках у людей.

Трагически закончилась жизнь и Джой Адамсон. 3 января 1980 года ее нашли мертвой на землях заповедника Шаба в Кении. Сначала предположили, что на нее напал лев. Но в итоге виновным в ее смерти признали восемнадцатилетнего местного рабочего, который то ли мстил за увольнение, то ли просто хотел ограбить. Правда, сам он свою вину так и не признал. Согласно завещанию, ее муж Джордж Адамсон кремировал тело и развеял пепел над могилами любимых зверей Джой — львицы Эльсы и гепарда Пиппы. Он сам пережил супругу на девять лет, и был убит в стычке с браконьером.

Однако книги Джой Адамсон живут и по сей день. Их постоянно переиздают, в том числе и в России. Они все также учат нас ценить жизнь и свободу, и нести в этот мир только добро.