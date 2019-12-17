17 декабря: в Туле прошел слет молодых работников торговли

17 декабря 1969 в ДК профсоюзов прошел шестой областной слет молодых работников государственной торговли.

Участники слета пришли сюда, чтобы поделиться опытом работы, вскрыть имеющиеся недостатки, сосредоточить внимание на вопросах в торговом обслуживании трудящихся, а также определить перспективы на будущее.

«Никогда еще труд работника торговли, его профессия, не поднимались так высоко, не находили подлинного всенародного признания как в наши дни, — писал „Молодой коммунар“. — Изменились условия работы. Сейчас население городов и сел области обслуживают 1750 предприятий розничной торговли, в которых 7457 рабочих места».

На слете отмечалось, что в Алексине и Ефремове построены универмаги, в Туле крупный магазин самообслуживания «Богатырь». Открыты и действуют продовольственные универсальные магазины в Новомосковске, Туле, Узловой, Киреевске, Щекине и других городах.

В торговой деятельности все больше получают свое развитие прогрессивные формы торговли, которые создают максимум удобств для покупателей: открыт свободный доступ к товарам, широко применяется торговля по образцам. В области имеется 92 магазина и 23 отдела самообслуживания, 99 магазинов, торгующих с открытой выкладкой товаров, 264 магазина осуществляют торговлю в кредит.

Населению области в 1968 году было продано товаров в кредит на 14,6 млн рублей, а за 10 месяцев 1969-го — более 10 млн рублей.

«Однако в ряде организаций и предприятий имеются, к сожалению, серьезные недостатки. Периодически в продаже отсутствовали такие необходимые продукты, как рыба, макароны, жиры, растительные масла, керосин, на которые спрос у населения постоянный», — писала газета.

Руководителям пеняли за то, что они редко выступают перед молодежью на политические и хозяйственные темы. Не всегда создаются условия для учебы юношей и девушек. Из 8 тысяч молодых работников более 1,5 тысячи нигде не учатся. В торгах также не созданы условия для работы кружков художественной самодеятельности, занятий спортом, организации вечеров отдыха.

Девизом предъюбилейной, в канун столетия Ленина, работы каждого комсомольца, каждого молодого работника торговли должен был стать слоган «Рабочий день продавца — день хорошего настроения покупателя».