10 марта: в Тулу приехала Просто Мария

Ранним вечером 10 марта 1994 года в Тулу прибыла мексиканская актриса Виктория Руффо или «Просто Мария», вместе с мужем Эухенио Дербесом – комедийным актером, и Антонио Марио – он же Хосе Игнасио. Это было настолько давно, что еще можно было принимать высокую гостью на аэродроме. К нам она прилетела из Казани на президентском Як-40, который выдал актрисе для путешествия лично Шаймиев.

Наверное, сама актриса до сих пор нет-нет, да и вспомнит те дни, когда совершала вояж по России. О таком повальном обожании может мечтать любой актер, но досталось все ей – за сентиментальную историю про любовь и жизнь «Просто Мария». А принимали действительно царски. Из Казани, как уже сказали, – президентский самолет. На границе Тульской и Московской областей встречал, как говорят, президентский кортеж, но только уже президента России. Кто еще в этой стране теперь может рассчитывать на подобный успех?

Из-за того, что долго не разрешали вылет, самолет из Казани задержался на несколько часов. В аэропорту актрису с цветами встречали руководители города и многочисленные поклонники. Сразу у трапа Виктория Руффо поприветствовала своих поклонников и сказала «большое спасибо за вашу любовь. В России много холода, но еще больше – человеческого тепла».

Сразу после прилета состоялась пресс-конференция. Правда, недолгая – звезда устала от перелета. Да и вопросы не радовали разнообразием. Виктория сказала, что ее реальная жизнь отличается от судьбы Марии. Она менее сложная, и, благодаря Богу, даже счастливая.

На вопрос насколько сериал про Марию Лопес популярен на родине, ответила уклончиво: «У меня было много телесериалов, в которых я снималась, все они пользовались успехом и у нас в стране, и за рубежом».

А вот когда ее просили сказать о приеме в России, эмоций не сдерживала:

«Перед тем, как я приехала в Россию, я получила около тысячи писем от своих русских поклонниц. Очень трудно выразить словами, как я воспринимаю отношение ко мне здесь, всю эту любовь. В глубине души меня все это захватывает так, что хочется плакать».

До Тулы Руффо побывала в Казани и Перми, потом отправилась в Москву и Санкт-Петербург.

Из аэропорта делегация поехала заселяться в профилакторий ТГТУ на улице Болдина. Здесь гостей встречала огромная толпа поклонников. Стало ясно, что никакого покоя гостье не будет, и ее по тихому переселили в более спокойное место – профилакторий ТОЗ в Горелках.

На следующий после приезда день Просто Марию свозили на фабрику «Ясная Поляна», показали новый цех по производству крекеров, угощали сладостями, потом в актовом зале состоялась встреча с рабочими.

Мексиканской гостье очень понравился музей самоваров. Правда, пришлось долго объяснять, что такое самовар. Когда примерно дошло, Руффо удивленно спросила:

– А разве не проще кипятить воду в чайнике?

Ее привел в восторг Музей оружия, а уж Ясная Поляна – тем более. Гостям даже разрешили сыграть на рояле Толстого. А вот к могиле не повели, из соображений безопасности. Вокруг образовалась уже такая невероятная толпа, что администрация просто не рискнула идти в ее окружении к месту последнего упокоения великого старца.

Билеты на концерт в ДК железнодорожников стоили достаточно дорого по тем временам – 20 000 рублей. Но свободных мест в зале, разумеется, не было. На всем пути кортежа от Красноармейского проспекта стояли туляки, приветствуя невероятную гостью. В финале концерта Руффо исполнила мексиканскую песню.

В это время случился еще один невероятный сюрприз – пока Руффо была на сцене, звонил Ельцин Борис Николаевич. Интересовался, как все проходит.

Несмотря на страшный ажиотаж, Виктория Руффо понравилась всем, кто с ней общался – незаносчива, ведет себя просто и скромно, только много курит – практически каждый час. Конечно, ее постоянно задаривали, иногда совершенно удивительными вещами. Так, некая цыганка подарила набор импортной косметики. Цыган, кстати, было достаточно много на концерте в ДКЖ. От трикотажного объединения «Заря» подарили крестьянское и княжеское платья. Княжеское платье актрисе настолько понравилось, что она его надела в последний день пребывания в Туле.

На прощание Виктория Руффо сказала, что Тула ей понравилась даже больше, чем Казань. Вот так-то.

Через два года после возвращения из России Виктория Руффо развелась с Дербесом, а через пять лет вышла замуж за мексиканского политика Омара Файяда, которому в августе 2004 года родила близнецов — Викторию и Ануара. Двойняшки требовали постоянного внимания, и пришлось на время забыть об актерской карьере. В общем, в жизни иногда и правда все как в кино. А в кино как в жизни.