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Тульские тайны: Этот день в истории города
9 марта: в тульском парке открыли массовое поле

9 марта: в тульском парке открыли массовое поле

9 марта 1979 года начался праздник проводов Русской зимы в Центральном парке Тулы. Новинкой этого года стало открытие массового поля рядом с кинотеатром «Дружба».  Именно здесь проходил финал праздника – сжигание чучела зимы и праздничный фейерверк.

Вообще же праздник 9 марта начался ровно в полдень от главного входа в Центральный парк, когда в увлекательное путешествие по улицам города отправилась нарядная кавалькада скоморохов и зазывал, восклицавших на радость прохожим: «Провожаем, величаем Зимушку-красавицу»!

В одной из повозок расположилась солнечная Весна со своей свитой, которую уже на аллеях парка приветствовали тысячи туляков. Были тройки с бубенцами, выступление артистов филармонии. Гостей развлекали также затейно-игровой программой «Ни мороз нам не страшен, ни жара». Ее подготовили и провели гости из Москвы – лауреаты Всесоюзного конкурса объединения массовиков и учащиеся Тульского культпросветучилища.

Разумеется, туляков потчевали русскими блинами и шашлыками, поили чаем из тульского самовара.

Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 08:14 +2
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