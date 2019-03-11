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Тульские тайны: Этот день в истории города
11 марта: в Туле на коночном мосту установили постовые будки

11 марта: в Туле на коночном мосту установили постовые будки

11 марта 1909 года «Тульская молва» сообщила о том, что после того, как с коночного моста через Упу в воду упал вагон конки вместе с лошадью и пассажирами (к счастью, обошлось без жертв), тульский полицмейстер приказал поставить по обе стороны моста две постовые будки.

По сообщению газеты, в этих будках отныне будут круглосуточно дежурить дорожные полицейские чины, не допуская излишнего движения по мосту.

Впрочем, проблема коночного моста все равно осталась. Только в 1912 году правлению конно-железной дороги было предложено городским общественным управлением озаботиться привести его в исправность. Однако сроки ремонта затянулись. После выхода в 1913 году постановления, запрещающего всякое движение, езда с пассажирами прекратилась. Но каждый день утром и вечером по этому мосту, с риском для жизни кучеров, в коночный парк и из парка перегонялись вагоны, рейсирующие по Миллионной (Октябрьской) улице. А куда деваться?

Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 09:31 +6
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