26 декабря: под Москвой перезахоронили прах тульского генерала Дорохова, героя войны 1812 года

26 декабря 1999 г. в городе Верее был перезахоронен прах героя войны 1812 года генерала Ивана Семеновича Дорохова. Верея — город в Наро-Фоминском городском округе Московской области. В Отечественную войну 1812 года от войск Наполеона лихим штурмом его освободил Иван Семенович Дорохов. Родился и умер он в Туле. Но, согласно его предсмертной воле, был похоронен в освобожденной им от французов Верее, в Рождественском соборе.

Штурм Вереи был предпринят «отрядом в 1300 штыков, сабель и пик». Жители Вереи Прокудин, Жуков, Гречишкин, Шушукин и Кокин помогли русским регулярным войскам незаметно приблизиться к крепости. Действуя «из усердия к славе оружия», они, по словам самого Дорохова, «вели наши колонны с неописуемым мужеством. Трудность предприятия не охладила в сердцах их любви к Отечеству». Верейцы первыми бросились на крепостные валы.

28 сентября, сосредоточившись в глубоком овраге, под покровом ночи русские бесшумно сняли часовых. На рассвете без выстрелов ворвались они в Верейскую крепость и в непродолжительном кровопролитном бою истребили до 320 вражеских солдат и офицеров. В донесении Кутузову Дорохов дал высокую оценку боевых действий вверенных ему войск: «Ваша светлость! Тишина, устройство и быстрота штурмующих войск превосходит всякое вероятие, почему считаю себе за долг обратить внимание Вашей светлости на сих достойных сынов Отечества».

О победе русских воинов в Верее Кутузов сообщил армии в специально изданном по этому поводу приказе. А в донесении Александру I сообщал, что «генерал Дорохов провел данное ему предписание с толикою же предприимчивостью, как и быстротою. При сильной потере неприятеля урон с нашей стороны не превосходит 30 чел. убитыми».

Это была первая существенная победа наших войск над французами после оставления Москвы, а потмоу вызвала невероятный энтузиазм в войсках!

11 октября французы Верею отбили, и через несколько дней сюда прибыл сам император. Переночевав в Верее, он продолжил отступление. Через два месяца остатки армии Наполеона были выброшены за пределы России.

За эту операцию Дорохов был награжден золотой саблей, украшенной драгоценными камнями, с надписью на рукоятке «За освобождение Вереи». Сабля эта так и не была вручена Дорохову. А после смерти генерала его жена высказала просьбу выдать ей деньги за саблю, что и было выполнено. Вдове было вручено 3800 руб.

Незадолго до кончины, последовавшей в Туле 25 апреля 1815 г., Иван Семенович Дорохов выразил пожелание быть захороненным в Верее. В письме на имя верейцев он писал: «Если Вы слышали, почтенные соотичи, о генерале Дорохове, который освободил Ваш город от врага Отечества нашего, то я ожидаю от Вас в воздаяние дать мне три аршина земли для вечного моего успокоения при той церкви, где я взял штурмом укрепление неприятеля, истребив его наголову, за что дети мои будут Вам благодарны».

Отдавая дань уважения генералу-патриоту, горожане встретили его останки за 30 верст, на руках несли в Верею и захоронили в соборной церкви Рождества Христова.

5 июля 1837 года могилу генерала почтил своим посещением будущий российский Император Александр II.

В 1913 г. на самом высоком месте Верейского городища был установлен памятник И. С. Дорохову. Причем, одним из инициаторов установления этого памятника и сбора пожертвований на него стал Владимир Карлович Шлиппе — выдающийся гражданин Верейского уезда, и бывший тульский губернатор. Памятник торжественно открыли в присутствии членов императорской семьи 29 сентября 1913 года (по старому стилю).

Во время гражданской войны, 16 августа 1918 года, склеп «царского генерала» по решению митинга красноармейцев, убывающих на фронт, был вскрыт, разграблен, а потом засыпан.

«16 августа 1918 года, после митинга войск, убывающих на борьбу с белочехами, и принятия на этом митинге постановления о сносе памятника царскому генералу Дорохову, то есть почти через 103 года после захоронения тела Ивана Семеновича, в собор Рождества Христова пришла группа людей в армейской одежде, вооруженная винтовками, револьверами и гранатами. Действовали они вполне открыто и даже дерзко, — описывал эти события верейский краевед Сергей Александрович Поспелов. — Прошли в подклет. Отодвинули и сбросили на пол тяжелую надгробную плиту. Открылась глубокая погребальная ниша, на дне которой покоился гроб с останками героя. Пришедшие говорили о золотой сабле с алмазами и фамильном перстне на руке покойного. С помощью веревок они подняли из ниши гроб. Тут же поспешно вскрыли его крышку и застыли от неожиданности: перед ними лежал человек, который казалось, только спал… Тогда один из пришедших решил отстегнуть золотой эполет с мундира усопшего. Первое же прикосновение руки к одежде покойного было роковым — вся она и высохшие ткани тела рассыпались в прах, обнажив кости человеческого скелета. Стали копаться в гумусе: искали перстень, нательный золотой крестик, драгоценную саблю, ордена. Орденов не обнаружили. Сабля нашлась, но она оказалась не наградной, а боевой. Перстень и нательный крестик тоже отыскали и забрали. Останки „царского генерала“, руководствуясь воспаленным самосознанием, вынесли из подклета и выбросили с высокого откоса над Протвой. Бронзовый памятник на валу тогда же был обстрелян, а затем снесен… Примечательно, что, как видели люди, при расстреле памятника генерал-гусара одна из пуль отбила бронзовую шпору и литой каблук сапога».

Останки И. С. Дорохова вынесли из подклета и выбросили с высокого откоса над Протвой. Местные жители ночью собрали разбросанные по откосу останки и тайно перезахоронили их. Памятник на валу тогда же, в 1918 году, был обстрелян, а затем снесен. До Великой Отечественной войны на постаменте была установлена голова Карла Маркса, которую разбило в 1941 взрывной волной авиабомбы или снаряда. Местные жители шептались, что, как видно, не к добру «чужую голову» поставили на освященное место.

После освобождения города на искусственной скале, оказавшейся очень прочной, установили небольшую пирамиду со звездой и надписью «В память Отечественной войны 1812 г. Генерал-лейтенанту И. С. Дорохову освободившему г. Верея от французов 11 октября 1812 г.».

Вновь памятник И. С. Дорохову установлен по просьбам местных жителей в 1957 году. И это тоже было невиданным событием — в советское время был восстановлен памятник не бородатому Марксу, а царскому генералу.

25 сентября 1999 г. с благословения о. Георгия (Ашкова), Благочинного приходов Наро-Фоминского церковного округа, настоятеля Никольского храма в г. Наро-Фоминске и настоятеля Рождественского собора в г. Верее, приступили к расчистке бывшего склепа генерал-лейтенанта Дорохова.

Верхние слои составлял мусор, оставшийся от частичной реставрации собора в 70-е годы ХХ в. и накопившийся от длительного запустения храма. Глубже в земле нашли фрагменты костей, фрагменты старинного гроба, эфес сабли…

И, наконец, 26 декабря произошло событие, которое открыло празднование 2000-летия Рождества Христова в Наро-Фоминском районе.

В Рождественском соборе прошла литургия, которую совершил митрополит Крутицкий и Коломенский Владыка Ювеналий в сослужении епископов Илиана и Евгения, Благочинного отца Георгия и представителей духовенства.

После панихиды над останками И. С. Дорохова, которую совершил владыка Ювеналий, гроб в сопровождении казаков Московской городской заставы, солдат и офицеров Московского кавалерийского казачьего полка, дислоцированного в пос. Калининец Наро-Фоминского района, казачьего кадетского корпуса г. Можайска был торжественно опущен в новую гробницу и прикрыт чугунной плитой с восстановленными прежними надписями.

Воины, участвовавшие в траурной церемонии, были одеты как в мундиры гусаров 1812 г., так и в современную форму, что символизировало связь прошлого и будущего в истории России.

Использованы материалы сайта vereyamuseum.ru

На заглавном фото: современный памятник генералу Дорохову в Верее. Ниже — памятник 1913 года.