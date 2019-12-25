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Тульские тайны: Этот день в истории города
25 декабря: запуск сахарного завода и каменный топор в свекле

25 декабря: запуск сахарного завода и каменный топор в свекле

25 декабря 1964 г. дал первую продукцию Куркинский сахарный завод. Его запуск был частью большого проекта по развитию сахарной промышленности бывшего первого секретаря обкома КПСС Алексея Хворостухина. Пятью годами ранее был открыт Товарковский сахарный завод, активно реконструировался тульский завод.

В истории области Куркинский завод отметился еще одним интересным фактом. В 1983 году здесь внезапно заклинило агрегат по измельчению свеклы. После чего рабочие, устраняя поломку, извлекли из механизма каменный топор. Он пролежал в земле четыре тысячи лет, прежде чем кто-то бросил его в кузов машины, приняв за корнеплод.

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Автор: Сергей Гусев
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