27 декабря: в Туле изменились часы работы хлебных магазинов

С 27 декабря 1934 г. приказом наркома внутренней торговли СССР тов. Вейцера были изменены часы торговли хлебом.

Теперь магазины, палатки, ларьки, расположенные в городах, рабочих поселках и на новостройках обязаны были начинать торговлю не позже, чем за полтора часа до начала работы утренних смен на фабриках и заводах, а кончать торговлю не ранее, чем на два часа после окончания работы утренних смен.

Если это требовалось по местным условиям, то часы торговли могли изменяться в сторону удлинения. Часы торговли хлебом в сельских местностях устанавливались местными районными исполкомами.

Магазины и палатки, торгующие мукой и крупой в установленные для торговли этими продуктами дни, открывались не позже 7 часов утра и закрывались в 12 часов ночи.