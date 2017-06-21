Что такое ментальная арифметика?

Если детсадовец свободно складывает и вычитает в уме четырехзначные числа – он вундеркинд? Вовсе нет: на это способен и ваш ребёнок! Таких результатов добиваются с помощью занятий ментальной арифметикой. Как возможно это чудо, рассказывает руководитель и педагог центра интеллектуального развития «Абакус» Валерия Сычёва.

Валерия Сычёва

– Валерия, что такое ментальная арифметика?

– Это одна из самых перспективных методик детского обучения и развития. Её уже успешно применяют в 52 странах мира (США, Канада, Великобритания, Австрия, Испания, Австралия, Япония, Малайзия, Таиланд, Китай и др.).

Программа обу­чения ментальной арифметике условно состоит из двух этапов. На первом дети осваивают технику на счётах абакус и учатся свободно складывать, вычитать, делить и умножать.

На втором этапе они переходят к счёту в уме, или на ментальном уровне: ребёнок представляет перед собой счёты и мысленно проделывает необходимые операции.

Таким образом, во время обучения развивается не только умение считать, но и фотографическая память, творческое мышление, наблюдательность. Кроме того, наша методика ментальной арифметики задействует в счёте обе руки, что позволяет развивать оба полушария мозга.

– Как быстро дети показывают результаты?

– Дети начинают быстро считать буквально через два месяца после начала занятий. Более того – они успешно участвуют и побеждают в крупных турнирах по ментальной арифметике.

– Какой цели хотят добиться родители, приводя ребёнка на ментальную арифметику?

– Большинство хочет научить детей считать, но ментальная арифметика даёт отличные «побочные эффекты», которые всегда радуют родителей. Программа включает в себя упражнения на память, внимание, логику, аналитические способности. Арифметика учит дисциплине, и у нас на занятиях спокойно сидят и считают даже самые неусидчивые и гиперактивные дети.

Развивая интеллектуальные способности детей, мы формируем прочную основу для успешной учёбы.И оценки в школе постепенно повышаются.

Кстати, с нового учебного ментальная арифметика войдет в программу одной из тульских школ.

– В каком возрасте можно заниматься ментальной арифметикой?

– Мы начинаем с 4 лет: детям в таком возрасте занятия помогают не просто освоить счёт, но и эффективно развивают их память, мышление, внимание, воображение. А для школьников ментальная арифметика – большая помощь в учёбе.

На занятия ходят даже 14?летние подростки, и после пары месяцев занятий им становится гораздо легче решить сложные задачи по алгебре, а также по геометрии – за счёт развития пространственного воображения. Так что польза от ментальной арифметики есть в любом возрасте.