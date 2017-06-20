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Модный город
Счастье в детях: семья Лебедевых

Счастье в детях: семья Лебедевых

Еще одна большая семья стала героем июньского номера «Модного города». Это Алексей Лебедев, предприниматель, соучредитель детского центра «Тропики», его супруга Анастасия и дети Иван (14 лет), Арина (9 лет), Арсений (10 месяцев). Вот что рассказал о своей семье Алексей.

— Когда вы сами были ребенком, о какой семье в своей взрослой жизни мечтали?

— У меня есть старший брат. И когда я был маленьким, мы приезжали к нашим двоюродным сёстрам и братьям.

В тот момент я не думал, сколько у меня будет детей, но мне нравилось, что мы вместе и нас много.

— Главные качества, которые Вы стремитесь воспитать в детях?

— Порядочность, целеустремлённость, ответственность.

— Каких ошибок стремитесь избежать в воспитании? Что для вас как для родителей неприемлемо?

— Нельзя обижать детей, унижать чувство собственного достоинства. Хотелось бы уделять им больше внимания. Главная ошибка — это недостаток внимания из-за отсутствия времени.

— Трое детей — это не предел для вашей семьи? Какие планы на этот счёт?

— Предел? Я не знаю. Дети — это дар, мы не загадываем.

— Дети для вас — это…

— Может, фразы и избитые, но тем не менее. Дети — это счастье. Дети — это смысл жизни.

Получается, что смысл жизни — это счастье, и только дети могут его дать. Поверьте, уже три раза сами проверили.

Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 +8
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