Ребёнок в чемодане

Сегодня поговорим о детях, которые летят с нами на отдых. Дети, бегающие по салону и орущие, словно жители африканского племени, раздражают почти всех, включая членов экипажа. Как усмирить ребёнка? Рассказывает Ольга Волкова, руководитель турагентства «Аэропорт».

1. Многие мировые авиакомпании (не лоукостеры) выдают наборы с игрушкой, раскраской, карандашами. Кроме того, в спинках кресел встречаются мониторы, на которых можно смотреть мультики. Правда, хорошие авиакомпании не всем по карману. Ну а если вы летите через туроператора, то велик шанс нарваться на такой чартер, что даже взрослые будут плакать. Впрочем, всё, что раздают на борту детям, можно прихватить из дома.

2. Для грудных детей предусмотрены откидные или подвесные люльки.

В люльку можно положить малыша на время, чтобы самим хотя бы поесть или просто дать отдых рукам. Чтобы забронировать такие места, покупая билеты, нужно уточнять, свободны ли они, и предоставляются ли в полёте.

3. Научите ребёнка глубоко дышать, зевать и корчить рожи с открытым ртом, когда закладывает уши. Приём, который применяют стюардессы, называется «Чебурашка»: в пластиковый стаканчик наливается кипяток, выплёскивается и сразу прикладывается к ушам. Эффект: ребёнок успокаивается.

4. Устройте ребёнку экскурсию по самолёту и расскажите, как он устроен. Где сидит пилот и члены экипажа, в каком отсеке лежит багаж и откуда стюардессы привозят еду.

5. Запаситесь пакетами из воздушно-пузырьковой плёнки и устройте увлекательное соревнование, кто лопнет больше пузырей. Успокаивает и детей, и чаще всего взрослых.

6. Что брать с собой. Помимо салфеток, игрушек и прочего не мешает взять сменную одежду ребёнку и маме. Не так редко ребёнок, особенно до 2 лет, который сидит на руках у мамы, пачкает и себя, и маму.

7. iPad и прочие гаджеты. Детские приложения скачивайте пачками и подбирайте каждому ребёнку экспериментально. Побочный эффект iPad – если вокруг сидят дети, которых их родители не развлекают, они все соберутся возле вас.

Как всегда, полезные советы, обмен мнениями и опытом путешествий в блоге @airport.tula, #отдыхомпокризису #аэропортвтуле

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