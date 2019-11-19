Продуктивный ноябрь: косметика и ароматы месяца

Заглавное фото: wallbox.ru.

Один из самых действенных способов понять и увеличить свой потенциал – выйти из зоны комфорта. Для этого достаточно даже изменить ваши бьюти-привычки - а вместе с ними и настроение изменится в лучшую сторону.

Поэкспериментируй с ароматами

Выбирая аромат на осень, попробуйте отойти от собственного шаблона: например, вместо любимых цветочных сделайте выбор в пользу древесно-мускусных. Доказано, что уже на третий день мозг начинает воспринимать новый аромат как привычный. Смелее! Всего три дня, и результат вас удивит: ваш взгляд решительнее, образ увереннее, даже окружающие смотрят на вас иначе.

Кандидаты для эксперимента – провокативный Tantrico, Laboratorio Olfattivo, с аккордами лайма, грейпфрута, перца, сандала, белого мускуса; пьянящий Ambre Elixir, Vertus, с нотами рома, черного перца, сухофруктов, амбры, шафрана, сандала, древесными аккордами; и солнечный Solar, Boadicea The Victorious, где переплетены ноты персика, черной смородины, жасмина, магнолии, пиона, пачули и ванили.

Попробуй новый десерт

Nanodessert Nutritional от Nanoasia – суперпродукт для красоты, разработанный учеными. Он нормализует микрофлору и активизирует кишечник, обновляет клетки, укрепляет барьерные функции кожи, защищает от свободных радикалов и повышает иммунитет.

Добавьте его в свой рацион питания, чтобы запустить процесс омоложения не только кожи, но и всего организма.

Поменяй уход за лицом

Сезонные изменения погоды – один из факторов, на который стоит ориентироваться: коже необходимо питание, защита. Акцент при выборе на регенерацию, придание сияния, осветление. Добавьте необычный для себя этап в очищении – например, энзимный пилинг.

Попробуйте очищающую ферментную пудру Enzyme Cleanser, Babor, и очищающую маску c экстрактами 8 красных растений, Double Dare OMG. Результатом станет свежий цвет лица, сияние изнутри, наслаждение от процесса процедуры и эффекта новизны!

Заставь крем работать весь день

ВС-кушон Nanodessert Peptide Nanoasia – крем нового поколения: он обеспечивает идеальное матовое покрытие и ровный цвет и ухаживает за кожей.

Один крем решает все задачи: скрывает всё, что нужно, и при этом незаметен на коже, и работает на коже в течение всего дня, а к вечеру дает максимальный эффект лифтинга.

Займись головой

Выбирайте средства по уходу, исходя из состава. Забудьте о рекламе, рекомендациях подруг или блогеров. Доверяйте только своим глазам! Dimethicone, Sodium laureth sulfate, Silicone - под запретом: они сушат волосы изнутри, повреждая даже здоровые от природы.

В шампуне Miriamquevedo Extreme Caviar Shampoo ничего из вышеперечисленного нет, а есть экстракт черной икры и другие, не менее ценные компоненты для бережного ухода за окрашенными волосами.

Останови возраст

В честь Анфисы Чеховой выпущен первый в мире крем My Che со стволовыми клетками 100-летнего женьшеня и 1000-летнего тиса, с пептидами и аминокислотами. Эти компоненты дают коже мощное увлажнение и иммунитет к свободным радикалам и вредным внешним факторам, предотвращают распад коллагена, «будят» собственные стволовые клетки кожи, приостанавливают появление морщин. Результат – биологическое старение клеток приостанавливается.

Крем для кожи вокруг глаз из этой же серии обеспечивает лифтинг, снижает отечность, уменьшает темные круги под глазами.

Подними себе настроение

Купите красивые живые цветы. Расположите их в доме в месте, где чаще всего находитесь.

Дополните покупку парфюмерной свечой Gardenia Royal с ароматами спелых абрикосов, цветущей гардении и зелени или диффузором Cuba Mint, Mr&Mrs для создания атмосферы страстной Кубы. Уютно и эффектно, интерьер преобразился, радует взгляд и обоняние. Ожидаемый результат: настроение на высоте!