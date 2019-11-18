Модный интерьер: лофт и компания

Интерьер, выдержанный в одном стиле, выглядит строго, упорядоченно, но иногда скучно. Намного интереснее оформить помещение, в котором объединены элементы разных стилей. Как это сделать, рассказывает дизайнер Елена Королева.

Елена Королева.

Брутальный лофт в сочетании с другими стилями приобретает совершенно новые черты: помещение становится элегантным и утонченным, несмотря на традиционно грубоватые элементы – кирпичную кладку, металл, имитацию необработанных поверхностей. Строгость классики, простота минимализма или роскошь ар-деко, соединяясь с индустриальной эстетикой, дает великолепное смешение стилей, которое никогда не наскучит.

Квартиру, проект которой мы выполняли для молодой семьи с ребенком, было решено оформить в сочетании современного стиля с лофтом.

В декоре сделана ставка на контрасты: тяжелая рогожка на окнах, камень на полу и стенах - и бархатная обивка барных и обеденных кресел.

Ковры на полу как будто скручены из водопроводных шлангов, А люстра, в противовес им, игривая и воздушная.

Фасады кухонной мебели (слева) за счет своей гладкости образуют единую монолитную поверхность.

Причем в интерьере прихожей ничто еще не предвещает этого союза, и тем ярче воспринимаются индустриальные детали в других помещениях.

Прихожая. Лофтом здесь еще и не пахнет.

Спальня родителей, в целом спокойная и мягкая по оформлению, преподносит сюрприз: стена за изголовьем кровати имитирует старую лепнину, часть которой отсутствует, обнажая кирпичную кладку.

Сдержанную цветовую гамму разбавляет единственный, но очень яркий акцент – красное кресло.

Лофт проник в уют и романтику спальни, оставив след

на одной из стен.

В комнате сына лофт отвоевал себе максимум пространства: чего стоит стена, похожая то ли на старую бетонную плиту, то ли на покрытые патиной листы меди.

В санузле есть и каменная кладка, и дощатый пол, и на этом фоне – округлая чаша ванны.

Применение разных материалов на стенах одного помещения – например, кирпича и декоративной штукатурки – всегда смотрится эффектно.

В ванной картину лофта дополняет напольное покрытие под доску.

Не бойтесь экспериментировать со стилями: это всегда оживляет интерьер, делает его индивидуальным, придает ему харизматичный характер.