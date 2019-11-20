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Модный город
Выбор редакции: приложения для девочек

Выбор редакции: приложения для девочек

Заглавное фото: 4npa.com.

Мобильные приложения делают жизнь проще и удобнее, правда? Женская часть редакции «Модного города» заглянула в свои телефоны и составила ТОП-3 самых полезных. Вот они:

Yazio

Если вы хотите похудеть или просто отследить калорийность своего рациона, то наверняка сталкивались с чересчур навороченными калоризаторами: в них всего настолько много, что с ходу и не разберешься. С приложением Yazio следить за питанием легко: в нем есть огромная база калорийности готовых блюд, добавлять приемы пищи проще простого. Также есть счетчик выпитой воды и наглядный счетчик веса, с вашими сегодняшними параметрами и целью, которой вы хотите достичь.

В приложении имеется платный контент, но и базового функционала хватает за глаза.

Dikidi Online

В этом приложении можно записаться онлайн на услуги красоты – реснички, бровки, ноготочки: всего 12 бьюти-категорий. Пока в нем есть далеко не все тульские салоны и студии, но наиболее известные представлены. Перед записью можно выбрать мастера, познакомиться с примерами его работ, интерьером салона, ценами на услуги и их продолжительностью. Перед визитом в салон приложение пришлет напоминание от дате и времени процедуры.

Stop, Breathe&Think: Meditate

Остановиться, вдохнуть, прислушаться к себе, найти внутри скрытые ресурсы – вот что помогает сделать это приложение.

В нем есть более 30 бесплатных видов занятий, включая медитации, йогу, дыхательную гимнастику и акупрессуру.

На начальной странице приложение предлагает зафиксировать ваше эмоциональное состояние, такой же опрос можно/нужно пройти и после медитации.

А какие приложения на телефоне вы считаете самыми полезными? Поделитесь в комментариях!

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Автор: Екатерина Белова
сегодня, в 17:58 0
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