Диджей M.E.G.: «Понты – это не моё»

На открытии одного из тульских ресторанов играл свои треки известный диджей – M. E.G., он же Эдуард Магаев. О танцах, понтах и мужских разговорах музыкант рассказал «Модному городу».

– Эдуард, Вы раньше бывали в Туле?

– Был, конечно. У меня есть здесь хорошие знакомые, с которыми я давно общаюсь. Сегодня, думаю, еще появятся. Последний раз выступал у вас несколько лет назад. Города почти не видел: это были клубные встречи – приезжаю ночью, встаю за пульт, делаю праздник и уезжаю. Но тульский пряник пробовал – помню, мне его дарили. Обещали еще и ТТ (смеется), но пока из Тулы знаю только пряники.

– На днях у Вас в инстаграме появился анонс нового трека «Чужие люди». Клип будет?

– Будет, и не один, и не только на этот трек. Я с этим не спешу: у нас сейчас много материала, поэтому мы хотим выпускать треки каждый месяц, а потом выберем, на какие из них снимать клипы. Может, сначала альбом выпустим.

– У Вас было достаточно долгое сотрудничество с DJ NERAK, которое прекратилось только в прошлом году. С какими музыкантами работаете сейчас?

– Мне сейчас никто не нужен. Есть я, есть BK (Борис Габараев), есть наш творческий коллектив – свои пацаны. Другие нам не нужны.

Диджей M.E.G. и ВК.

– Планируются новые треки совместно с Вашей супругой Кариной?

– У нас вышло два трека, в ноябре будет еще один.

– Сейчас много времени уделяете танцам? Та нереальная пластика, которую Вы демонстрируете в Ваших танцевальных видео, – ее нужно постоянно тренировать?

– Я бы не сказал, что пластика у меня какая-то особенная… Вообще очень критично к себе отношусь. Местами делаю неплохие вещи, местами бывает, что совсем не хочется двигаться. Но каждый понедельник и среду я на занятиях с учениками – никогда не пропускаю. У меня полный зал танцоров, надо их готовить к баттлам, развивать танцы. если говорить о спорте, то занимаюсь акробатикой, в зале сальтухи кручу, качаюсь.

Артист продолжает танцевать и участвовать в турнирах. На фото - на соревнованиях по уличным танцам Juste Debout Russia 2018.

– Диджеи – ночные жители. Сколько дней в неделю диджей M. E.G. не спит по ночам?

– Я никогда не сплю ночью – только днем. Это режим, образ жизни, который я себе выбрал, став диджеем. Переношу нормально – я «сова». Например, сегодня проснулся в 7 вечера. А лег в 8 утра.

– Ваша супруга в своем инстаграме много говорит о вегетарианстве и йоге. Вас она в это тоже вовлекла?

Артист с женой Кариной Кокс, певицей,

бывшей солисткой группы «Сливки».

– Нет, мне это неинтересно. Она несет это в массы, но мне своими принципами не мешает – знает, что я люблю мясо и не хочу от него отказываться.

– Можно назвать Ваш образ жизни здоровым?

– Думаю, да. В моей жизни есть спорт, нет алкоголя и наркотиков. Стараюсь питаться правильно – без фастфуда, химии и другой дряни.

– В декабре у Вас день рождения – как Вы обычно проводите этот день?

– Никак. Стараюсь сделать так, чтобы никто об этом не вспоминал и не говорил. Я не люблю дни рождения, не отмечаю их и не считаю праздником.

Ты постарел еще на один год – какой это праздник?

– Ну а подарки были, которые особенно запомнились?

– Я и подарки не люблю. Вообще не отношусь серьезно к материальным вещам. Не ношу часы, а iWatch, которые у меня на руке, я бы давно потерял, если бы они не были законнекчены с телефоном. У меня рука не привыкла к часам, шея – к цепочкам, пальцы – к кольцам: если я что-то из этого снимаю, то обязательно забываю снова надеть. Даже обручальное кольцо после свадьбы не надел ни разу. Жена, кстати, тоже его не носит.

– Вы сегодня выступаете в ресторане «Культура». А Ваши выходные проходят культурно?

– Ну, так как я отношусь к танцевальной и клубной культуре, то выходные в клубе, когда люди общаются, слушают музыку, – это культурно. Я не люблю быдлячество, агрессию, негатив. Мне не нравятся понты, селебрити, выпендреж друг перед другом – мне это все чуждо. Я люблю простую компанию.

– Тема номера нашего журнала – о чем говорят мужчины. А о чем говорите Вы, когда встречаетесь с друзьями? Есть темы, которые не для женских ушей?

– Ну конечно, все мужчины разговаривают ясно о чем – о сексе. Просто с годами эта тема «взрослеет».

Я знаю, что женщины тоже всю эту пошлятину разводят, так что мы мало чем от них отличаемся.

И так же, как и они, с возрастом в мужских компаниях все чаще говорим о своих детях – кто чем болеет, как растет.

– Вы однажды сказали, что хотели бы ответить сами себе на вопросы «Кто я? Зачем я здесь?» Нашли ответ?

– Пока я живу тем, что мне нравится. Меня это держит на плаву, это мой двигатель. Я искренне люблю танцы, музыку, они меня до сих пор заводят и вдохновляют. Если говорить о том, что собой представляю с более философской точки зрения, – не знаю… Хочу быть просто достойным человеком. Чтобы люди говорили: «Он нормальный пацан».

– Самое лучшее для Вас место на земле – где оно находится?

– Я еще не был во многих местах, где, скорее всего, очень красиво. А с теми, где был, связаны определенные воспоминания, поэтому по-своему каждое из них – лучшее. Люблю свою родину Осетию, где прошло все мое детство, я люблю эти горы, реки, водопады.

Когда впервые приехал в Лос-Анджелес, понял, что хотел бы жить там. Также в моем сердце всегда Париж, потому что это было первое место в Европе, где я побывал, и с ним связаны сильные эмоции – здесь я неоднократно участвовал в чемпионатах по танцам.

– Вы счастливы?

– Думаю, да. Я занимаюсь любимым делом, а это важно. Я много чем увлекался – борьбой, футболом, бегом, но, к счастью, нашел то, что меня действительно зацепило. Каждый день просыпаюсь и понимаю, что я на своем месте.

Досье Myslo

Настоящее имя: Эдуард Георгиевич Магаев. Псевдоним M.E.G образован от инициалов.

Родился 20 декабря 1982 г. во Владикавказе.

Профессионально занимался танцами, с командой Ice Beat получил премию «Лучший танцевальный проект года». Участник конкурса «Звезда танцпола» на MTV.

Преподает танцы с 16 лет.

С 2006 по 2012 г. был официальным диджеем лейбла Black Star.

Вел шоу Party Is Not Over на московской радиостанции «Мегаполис ФМ».

Женат на певице Карине Кокс, экс-солистке группы «Сливки». В семье двое детей.