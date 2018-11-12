Культурные выходные

В октябре в Туле официально открылся ресторан «Культура», и в честь этого события гостей ждала особая программа.

На шоу «История незабываемых композиций» они слушали каверы известных песен в исполнении вокалистов и узнавали интересные факты о них.

Во время караоке-баттла участники перевоплощались одновременно в певцов и музыкантов: самых артистичных и экспрессивных ждали весомые подарки от партнеров мероприятия.

Те, кто дождался ночи, от души оторвались под модные треки от хедлайнера вечеринки, одного из самых известных диджеев страны — DJ M. E. G.

Интервью с ним будет завтра, а пока — фотофакты с вечеринки.