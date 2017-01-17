Итоги 17 января: платная парковка по 20 рублей и новые подробности поножовщины на Демидовской
Добрый вечер, друзья!
Представляем главные новости вторника, 17 января.
Министр здравоохранения Тульской области Ольга Аванесян рассказала, что делать врачам, если скорая не может проехать.
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Рассказываем, куда обращаться тулякам со своими проблемами.
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В Богородицком районе простились с погибшим в авиакатастрофе Виктором Саниным.
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Туляка, напавшего на полицейского на Демидовской, подозревают в изнасиловании школьницы.
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В Туле платная парковка будет стоить 20 рублей в час.
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О погоде: температура воздуха 18 января составит от -6 до - 8 градусов. Снега синоптики не обещают!
Хорошо Вам отдохнуть и спокойной ночи! ;)
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