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Достучаться до властей: куда тулякам обращаться со своими проблемами?
Фото пресс-службы правительства ТО.

Достучаться до властей: куда тулякам обращаться со своими проблемами?

В регионе давно работают ресурсы, принимающие обращения граждан, но многие до сих пор не знают, кто и как поможет решить их проблему.

На днях в правительстве Тульской области прошло оперативное совещание, на котором подвели итоги работы с жалобами в 2016 году и напомнили тулякам, куда обращаться по проблемным вопросам.

По словам Татьяны Доморниковой, начальника управления по делопроизводству и работе с обращениями граждан аппарата правительства ТО, в прошлом году в адрес губернатора, председателя правительства и их заместителей поступило 38 953 сообщения (на 5% больше, чем в 2015 году).

Самые актуальные для граждан вопросы – в сфере коммунальных услуг, ремонта и содержания дорог, вопросы здравоохранения, социального обеспечения, земельные и имущественные вопросы.

Граждане могут обратиться к губернатору по почте (в том числе, электронной), при личной встрече (на приеме) и по телефону доверия губернатора.

На 32 683 обращения даны окончательные ответы. Их них 42,4% просьбы граждан удовлетворены, по ним приняты конкретные меры. На остальные обращения заявители получили разъяснения.

Алексей Дюмин дал поручение: если человек обращается в правительство повторно по одной и той же проблеме, рассматривать эту жалобу «должен лично профильный министр».

Помимо телефона доверия губернатора работают следующие электронные каналы связи: Твиттер, форум, сайт Открытый регион (сервис «Реши проблему»). Вместо того, чтобы обращаться сюда, жители зачастую используют «неофициальные источники».

- Нужно использовать все существующие ресурсы. В конечном итоге необходимо прийти к тому, чтобы ни у кого из жителей не возникало вопроса: куда им обратиться со своей проблемой, - сказал глава региона.

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Автор: Вероника Левина, сегодня, в 12:44 0
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