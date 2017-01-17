Достучаться до властей: куда тулякам обращаться со своими проблемами?
В регионе давно работают ресурсы, принимающие обращения граждан, но многие до сих пор не знают, кто и как поможет решить их проблему.
На днях в правительстве Тульской области прошло оперативное совещание, на котором подвели итоги работы с жалобами в 2016 году и напомнили тулякам, куда обращаться по проблемным вопросам.
По словам Татьяны Доморниковой, начальника управления по делопроизводству и работе с обращениями граждан аппарата правительства ТО, в прошлом году в адрес губернатора, председателя правительства и их заместителей поступило 38 953 сообщения (на 5% больше, чем в 2015 году).
Самые актуальные для граждан вопросы – в сфере коммунальных услуг, ремонта и содержания дорог, вопросы здравоохранения, социального обеспечения, земельные и имущественные вопросы.
Граждане могут обратиться к губернатору по почте (в том числе, электронной), при личной встрече (на приеме) и по телефону доверия губернатора.
На 32 683 обращения даны окончательные ответы. Их них 42,4% просьбы граждан удовлетворены, по ним приняты конкретные меры. На остальные обращения заявители получили разъяснения.
Алексей Дюмин дал поручение: если человек обращается в правительство повторно по одной и той же проблеме, рассматривать эту жалобу «должен лично профильный министр».
Помимо телефона доверия губернатора работают следующие электронные каналы связи: Твиттер, форум, сайт Открытый регион (сервис «Реши проблему»). Вместо того, чтобы обращаться сюда, жители зачастую используют «неофициальные источники».
- Нужно использовать все существующие ресурсы. В конечном итоге необходимо прийти к тому, чтобы ни у кого из жителей не возникало вопроса: куда им обратиться со своей проблемой, - сказал глава региона.
Куда тулякам пожаловаться на свою проблему?
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Телефон доверия Губернатора Тульской области
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8-800-200-71-02
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Форум правительства Тульской области
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forum.tularegion.ru
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Официальный аккаунт в Twitter правительства Тульской области
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twitter.com/tularegion
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Официальный аккаунт в Facebook правительства Тульской области
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facebook.com/tularegion
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Официальный аккаунт во ВКонтакте правительства Тульской области
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vk.com/tularegion71
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Сервис «Реши проблему»
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or71.ru/solve
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Адрес электронной почты правительства Тульской области
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info@tularegion.ru
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Сайт записи на приём к врачу
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doctor71.ru
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Линия записи на приём к врачу
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8-800-450-33-03
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Портал госуслуг Тульской области
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gosuslugi71.ru
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Сайт МФЦ Тульской области
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mfc71.ru
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Горячая линия МФЦ Тульской области
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8-800-450-00-71