В Туле платная парковка будет стоить 20 рублей за час

Фото Алексея Пирязева.

А из двух зон платного паркинга сделают единое платное пространство. Что думают по этому поводу туляки?

Вопрос о платных парковках власти Тулы обещали рассмотреть на штабе по развитию города в конце ноября — начале декабря 2016-го. Но обещать — не значит жениться. Закончился 2016-й, вот уже на исходе январь 2017-го. Говорят, штаб запланирован на 20 января, и там объявят, что…

Что именно решили с платными парковками, нам рассказал в неофициальной беседе Владимир Тимаков, член постоянной комиссии по жизнеобеспечению города, транспорту и связи Тульской гордумы.

Владимир Тимаков – Есть предложение, которое и будет вынесено на штаб, — оставить единую зону платного паркинга и сделать цену за парковку в 20 рублей за час.



Часть улиц будет выведена из зоны платного паркинга. Об этом предложении рассказали Анастасия Дементьева, председатель постоянной комиссии по жизнеобеспечению города, транспорту и связи Тульской гордумы, и Станислав Курский, координатор общественного движения «Свободная Тула», участник общественного контроля проекта.



Станислав Курский.

Кстати, именно Станислав поднял в СМИ вопрос о целесообразности расходования бюджетных средств на этот проект.

Напомним, что по итогам 11 месяцев 2016 года платные парковки «проели» дыру в бюджете Тулы в 13 миллионов рублей.

А всего на проект было затрачено 53 млн рублей.

Напомним, что этот запрос гражданского общества — насколько рационально и целесообразно израсходованы средства бюджета Тулы — до сих пор стоит на контроле прокуратуры города-героя. Аж с 23 ноября. И результатов проверки пока нет.

Зато туляки активно обсуждают и сам проект, и отношение к нему в обществе автолюбителей.

Вот, например, с какими предложениями выступил постоянный пользователь портала Myslo под ником Drink:

Drink, пользователь портала Myslo «Товарищи! Ни в одной стране, ни в одном городе нет закона, который бы обязывал граждан использовать личный транспорт для своего передвижения. Приобретение и использование личного авто — это право, а не обязанность. Это право, которое налагает определенные обязанности и ограничения. И с каждым годом этих ограничений становится все больше.



Всегда было запрещено ездить пьяным, на красный свет и т. д. С 2003 года запрещено использовать авто без полиса ОСАГО, с 2006 года появилась обязанность включать фары при движении, затем запретили разговаривать по телефону и т. д.

За последние примерно 15 лет власть культурно просила граждан — не используйте машины просто так (не возите свои задницы только на работу и с работы, ибо ваша машина весь ваш рабочий день будет стоять на улице, занимать место и мешать движению других машин). Граждане все эти годы плевали на просьбы властей и продолжали заниматься вышесказанным.

Мы с вами знаем, что всегда лучшим методом воздействия был метод экономический, — вспомните сантехника Афоню из одноименного фильма.

Дороги общего пользования принадлежат муниципальным образованиям. Соответственно, руководство муниципального образования имеет право устанавливать порядок пользования своим имуществом. Хочешь тешить свой эгоизм — власть не против. Но… будь любезен заплатить за свои прихоти. Все просто и, самое главное, — честно и справедливо.

Конечно, дикость, что платные парковки в Туле сработали в минус. Во всем мире данный бизнес прибылен. Причин тульского убытка может быть две.

Первая — руководство оператора платных парковок смухлевало с документами, чтобы показать убыток. Изучение данной версии в компетенции правоохранительных органов.

Вторая причина — низкий тариф. Я считаю эту версию основной и предлагаю рассмотреть её более подробно.

Платный паркинг был введен в Туле в середине октября 2015 года. А в начале октября состоялось заседание правительства Тульской области, на котором обсуждался и определялся тариф. Итог подвел Андрианов (Юрий Андрианов – председатель правительства Тульской области. – Прим. авт.): тариф 10/20.

Ему обоснованно возражала Светлана Воскресенская, на тот момент директор департамента транспорта. Она произнесла замечательную фразу — «мы не получим нужного эффекта». Но председатель правительства принял волевое решение, и туляки не получили запланированного результата — улицы не разгрузились от стоящих машин.

Возможно, тариф 10/20 и нужно было установить на первые три месяца работы (октябрь-декабрь 2015 г.). Но с 2016 года тариф нужно было делать хотя бы 20/30. А с 2017 года — 30/40.

Я по работе часто езжу в Калугу. Там единый тариф — 35 рублей за час. В центре города произошли чудеса — вообще нет просто так стоящих машин, нет проблем с парковкой. Может, стоит обратить внимание на опыт соседей?

И еще пара слов о карте парковок. По мировой практике повышенный тариф устанавливается в местах с повышенным спросом.

Я считаю, что повышенный тариф должен быть установлен на улицах Тургеневской, Жуковского, Пирогова (от Советской до Пушкинской), Оборонной (от Советской до Колетвинова), Красноармейском проспекте (от Советской до Лейтейзена), на всей улице Каминского. И непонятно, почему парковка на ул. Каминского — от ул. Пирогова до пр. Ленина — осталась бесплатной.

Почему бесплатна парковка на пл. Победы, на ул. Болдина (от пр. Ленина до Оружейной), на ул. Войкова (от Хлебной площади до Староникитской), на ул. Руднева (от дома №64 до пр. Ленина, в районе танка), на круге Короленко?

В этих местах должен быть установлен повышенный тариф.

А еще из-за просто так припаркованных машин (тех, кто привез свою задницу на работу и поставил машину на 9 часов), затруднена работа тех, кто на машине работает (такси, курьеры, экспедиторы и прочие профессии).

Вопросов по организации платного паркинга в Туле много. И решать их надо срочно. Вот только никто не спешит даже с деньгами разобраться».