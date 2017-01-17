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Министр здравоохранения Тульской области: «Если скорая не может проехать, врачи должны идти пешком!»

Министр здравоохранения Тульской области: «Если скорая не может проехать, врачи должны идти пешком!»

В здании правительства Тульской области проходит пресс-конференция министра здравоохранения Тульской области Ольги Аванесян.

Ольга Аванесян отчиталась о работе министерства и рассказала о том, как и в каком объеме туляки получают медпомощь, а также про работу врачей в регионе.

За 2015 год продолжительность жизни по сравнению с 2010 годом увеличилась на три года и впервые составила 70,1 года.

Общая смертность с 2010 года сократилась на 11,9%, составив в 2015 году 17,1 на 1000 населения. Смертность сельского населения снизилась по сравнению с 2010 годом на 21,9%. Важным аспектом является снижение смертности среди населения трудоспособного возраста с 2011 года на 9,8%.

По мнению министра, таких показателей удалось добиться в том числе за счет организации в регионе трехуровневой системы оказания медицинской помощи, основанной на концентрации, специализации и стандартизации.

Серьезная задача — повышение доступности медицинской помощи на селе и в отдаленных районах. В настоящее время в Тульской области работают оснащенные в соответствии с порядком оказания медицинской помощи 332 фельдшерских пункта.

В 2017 году запланирована установка десяти таких пунктов в пяти районах и в Туле.

Журналисты задали Ольге Аванесян вопрос: как жителям отдаленных районов получить неотложную медпомощь, если из-за нерасчищенных дорог скорая не может проехать к дому? Вопрос резонный: в прошлом году из-за заснеженной дороги скорая не смогла приехать к жителю Киреевского района. Мужчина умер, не дождавшись врачей. Подробнее об этой истории – тут.

– Мы обязаны оказывать помощь. Если врачи не могут проехать, значит, должны выходить и идти пешком, – сказала Ольга Аванесян.

– Нам по звонку помогают МЧС, главы администраций, направляя технику на расчистку дороги, чтобы врачи не шли слишком долго. Для меня важно, чтобы помощь была оказана своевременно.

 

Еще немного цифр.

В 2016 году выездными врачебными бригадами и мобильными медицинскими комплексами осуществлено более 6 000 выездов, осмотрены 257 000 человек.

Парк автомобилей скорой медицинской помощи обновляли и в 2016 году: было закуплено 66 автомобилей.


 

 

 

 

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