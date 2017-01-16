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Директор фан-клуба «Арсенала» Сергей Горбачёв вернется в Россию 17 января

Директор фан-клуба «Арсенала» Сергей Горбачёв вернется в Россию 17 января

Напомним, что ранее марсельский суд приговорил туляка в 18 месяцам заключения за участие в футбольных беспорядках.

Российские болельщики, осужденные во Франции за участие в беспорядках на матче чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и РФ, будут высланы на родину 17 января. Об этом корреспонденту «ТАСС» сообщил генеральный консул РФ в Марселе Сергей Молчанов.

– По имеющейся от властей Франции информации, они должны быть выдворены завтра, 17 января, — сказал генконсул.

Речь идет о двух осужденных: 29-летнем директоре по работе с болельщиками московского «Локомотива» Алексее Ерунове и директоре фан-клуба тульского «Арсенала» Сергее Горбачеве.

Напомним, что изначально они были приговорены исправительным судом Марселя к 24 и 18 месяцам лишения свободы. Однако позже была подана кассация и тюремные сроки были сокращены — до 18 и 15 месяцев соответственно. Они подали ходатайство об их условном освобождении и высылке из Франции.

Другой российский болельщик, руководитель фан-клуба московского «Динамо» Николай Морозов, приговоренный во Франции к 12 месяцам лишения свободы, был освобожден из-под стражи в конце декабря. Он уже был направлен в Россию. В тот же день мог в Тулу отправиться и Горбачев. Однако туляк не пожелал оставлять Алексея Ерунова и остался с ним.

Сюжет: Директора фан-клуба "Арсенала" приговорили к тюремному сроку во Франции
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:16 −5
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