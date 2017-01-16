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В Тульской области прошел Всемирный день снега
Фото Светланы Колосковой.

В Тульской области прошел Всемирный день снега

15 января на местных склонах прошло соревнование среди сноубордистов-любителей.

15 января в деревне Форино состоялось яркое мероприятие для всех любителей сноуборда – Всемирный день снега. Главная особенность этого соревнования в том, что оно предназначено действительно для любителей, то есть участвовать могли люди с любым уровнем подготовки.

В программу этого мероприятия вошли:

  • Открытая горнолыжная трасса для всех желающих
  • Детский слалом 
  • Мужской и женский бордеркросс 
  • Мини-контест в перерыве

А также море веселья и хорошего настроения – даже притом что участников было немного. Погода немного подкачала, и из заявленных пришли далеко не все. Но праздник все равно удался!

 

Галерея
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 1
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 2
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 3
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 4
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 5
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 6
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 7
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 8
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 9
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 10
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 11
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 12
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 13
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 14
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 15
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 16
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 17
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 18
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 19
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 20
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 21
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 22
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 23
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 24
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 25
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 26
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 27
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 28
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 29
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 30
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 31
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 32
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 33
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 34
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 35
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 36
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 37
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 38
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 39
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 40
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 41
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 42
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 43
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 44
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 45
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 46
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 47
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 48
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 49
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 50
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 51
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 52
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 53
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 54
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 55
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 56
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 57
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 58
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 59
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 60
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 61
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 62
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 63
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 64
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 65
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 66
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 67
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 68
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 69
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 70
Соревнования по сноуборду в Форино, Фото: 71
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Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 18:05 +2
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