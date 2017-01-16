Фото Светланы Колосковой.
В Тульской области прошел Всемирный день снега
15 января на местных склонах прошло соревнование среди сноубордистов-любителей.
15 января в деревне Форино состоялось яркое мероприятие для всех любителей сноуборда – Всемирный день снега. Главная особенность этого соревнования в том, что оно предназначено действительно для любителей, то есть участвовать могли люди с любым уровнем подготовки.
В программу этого мероприятия вошли:
- Открытая горнолыжная трасса для всех желающих
- Детский слалом
- Мужской и женский бордеркросс
- Мини-контест в перерыве
А также море веселья и хорошего настроения – даже притом что участников было немного. Погода немного подкачала, и из заявленных пришли далеко не все. Но праздник все равно удался!
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