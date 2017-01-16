В Тульской области прошел Всемирный день снега

Фото Светланы Колосковой.

15 января в деревне Форино состоялось яркое мероприятие для всех любителей сноуборда – Всемирный день снега. Главная особенность этого соревнования в том, что оно предназначено действительно для любителей, то есть участвовать могли люди с любым уровнем подготовки.

В программу этого мероприятия вошли:

Открытая горнолыжная трасса для всех желающих

Детский слалом

Мужской и женский бордеркросс

Мини-контест в перерыве

А также море веселья и хорошего настроения – даже притом что участников было немного. Погода немного подкачала, и из заявленных пришли далеко не все. Но праздник все равно удался!