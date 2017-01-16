ДТП на трассе «Тула-Новомосковск»: новорождённый вылетел из машины, а автокресло было в багажнике

Фото УГИБДД по Тульской области и очевидцев.

Напомним, 15 января в 18.30 минут на 16-м км автодороги «Тула-Новомосковск» вне населенного пункта в темное время суток на неосвещенном участке столкнулись автомобиль «Рено Логан» и грузовик «Исудзу». В аварии три человека получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, погибли мужчина и новорождённый ребёнок.

По предварительным данным, 36-летний водитель «Рено» не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал на встречку и столкнулся с грузовиком под управлением 46-летнего мужчины.

В аварии погиб 46-летний пассажир «Рено», который в момент ДТП находился на переднем пассажирском сиденье, и мальчик, рожденный 10 января 2017 года.

Малыш в момент ДТП находился на заднем пассажирском сиденье на руках у матери. Детское удерживающее устройство находилось в багажнике автомобиля. В результате удара ребенок вылетел из машины на проезжую часть и погиб.

22-летняя мать ребенка была госпитализирована в районную больницу с двумя другими пострадавшими: водителем «Рено» и 42-летней пассажиркой данного автомобиля. Все пострадавшие были пристегнуты ремнями безопасности.

госавтоинспекция

Госавтоинспекция обращает внимание всех водителей, что даже самых маленьких пассажиров, новорождённых, необходимо перевозить в детских автокреслах.

Даже при небольшом столкновении невозможно младенца удержать на руках.

Автокресло должно быть промаркировано пометкой (0+): для детей с рождения.