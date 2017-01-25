Итоги 25 января: автомобильный хулиган и отмена части платных парковок
Добрый вечер, друзья!
Представляем главные новости среды, 25 января
На заседании штаба по развитию города было предложено отменить платную парковку на некоторых тульских улицах
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Накануне в Заречье неизвестный хулиган порезал шины девяти автомобилей
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Московские депутаты предлагают ввести серьёзное наказание за нападение на врачей вплоть до пожизненного заключения
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А закон о декриминализации семейных побоев принят во втором чтении
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О том, какие перемены ожидаются в налоговом законодательстве, читайте здесь
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О погоде: завтра в Туле резко похолодает. Утренняя температура составит - 22 градуса, а дневная и вечерняя -18 градусов. Одевайтесь теплее! :)
Хорошо Вам отдохнуть и спокойной ночи! ;)
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