Итоги 25 января: автомобильный хулиган и отмена части платных парковок

Добрый вечер, друзья!

Представляем главные новости среды, 25 января

На заседании штаба по развитию города было предложено отменить платную парковку на некоторых тульских улицах

***

Накануне в Заречье неизвестный хулиган порезал шины девяти автомобилей

***

Московские депутаты предлагают ввести серьёзное наказание за нападение на врачей вплоть до пожизненного заключения

***

А закон о декриминализации семейных побоев принят во втором чтении

***

О том, какие перемены ожидаются в налоговом законодательстве, читайте здесь

***

О погоде: завтра в Туле резко похолодает. Утренняя температура составит - 22 градуса, а дневная и вечерняя -18 градусов. Одевайтесь теплее! :)

Хорошо Вам отдохнуть и спокойной ночи! ;)

Опрос

Какая новость самая интересная?