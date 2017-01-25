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Итоги 25 января: автомобильный хулиган и отмена части платных парковок

Итоги 25 января: автомобильный хулиган и отмена части платных парковок

Добрый вечер, друзья!

Представляем главные новости среды, 25 января

На заседании штаба по развитию города было предложено отменить платную парковку на некоторых тульских улицах

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Накануне в Заречье неизвестный хулиган порезал шины девяти автомобилей

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Московские депутаты предлагают ввести серьёзное наказание за нападение на врачей вплоть до пожизненного заключения

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А закон о декриминализации семейных побоев принят во втором чтении

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О том, какие перемены ожидаются в налоговом законодательстве, читайте здесь

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О погоде: завтра в Туле резко похолодает. Утренняя температура составит - 22 градуса, а дневная и вечерняя -18 градусов. Одевайтесь теплее! :)

Хорошо Вам отдохнуть и спокойной ночи! ;)

 

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Автор: РС, вчера, в 21:15 0
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