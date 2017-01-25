В тульском Заречье неизвестный повредил девять автомобилей

В Туле 24 января вечером в нескольких дворах по улице Максима Горького неизвестный порезал шины автомобилей. Об этом Myslo рассказала читательница. Девушка утверждает, что это сделал пьяный мужчина.

Всего было повреждено девять автотранспортных средств.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что на данный момент все пострадавшие обратились в полицию. По указанным фактам проводится проверка, полицейские устанавливают личность злоумышленника.

Напомним, что подобный случай произошел в декабре 2016 года. Тогда в Пролетарском районе неизвестный порезал шины семи автомобилей.