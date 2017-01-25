новости
новости
Регистрация
В тульском Заречье неизвестный повредил девять автомобилей

В тульском Заречье неизвестный повредил девять автомобилей

Вечером 24 января злоумышленник порезал шины.

В Туле 24 января вечером в нескольких дворах по улице Максима Горького неизвестный порезал шины автомобилей. Об этом Myslo рассказала читательница. Девушка утверждает, что это сделал пьяный мужчина.

Всего было повреждено девять автотранспортных средств.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что на данный момент все пострадавшие обратились в полицию. По указанным фактам проводится проверка, полицейские устанавливают личность злоумышленника.

Напомним, что подобный случай произошел в декабре 2016 года. Тогда в Пролетарском районе неизвестный порезал шины семи автомобилей. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:35 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
порезал шиныавтомобилиполиция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле появится мемориальная доска почетному гражданину Юрию Воеводину
В Туле появится мемориальная доска почетному гражданину Юрию Воеводину
Энергетики филиала «Тулэнерго» сдали нормативы ГТО
Энергетики филиала «Тулэнерго» сдали нормативы ГТО
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика