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Итоги 24 января: фейковое убийство собак и красный снег в Новомосковске

Итоги 24 января: фейковое убийство собак и красный снег в Новомосковске

Добрый вечер, друзья!

Представляем главные новости вторника, 24 января

Душераздирающий пост об убийстве собак в Криволучье написала тулячка в соцсети. Как оказалось позже, женщина всё выдумала

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Из-за выбросов ОАО «Новомосковскогнеупор» снег окрасился в красный цвет

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Молодым семьям государство оплатит треть стоимости жилья

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Не желая платить алименты, тулячка притворилась мёртвой 

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О погоде: завтра в Туле температура воздуха составит от -7 до - 11 градусов. Будет пасмурно и снежно

Хорошо Вам отдохнуть и спокойной ночи! ;)

 

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Автор: РС, вчера, в 21:01 −1
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