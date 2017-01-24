Итоги 24 января: фейковое убийство собак и красный снег в Новомосковске

Добрый вечер, друзья!

Представляем главные новости вторника, 24 января

Душераздирающий пост об убийстве собак в Криволучье написала тулячка в соцсети. Как оказалось позже, женщина всё выдумала

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Из-за выбросов ОАО «Новомосковскогнеупор» снег окрасился в красный цвет

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Молодым семьям государство оплатит треть стоимости жилья

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Не желая платить алименты, тулячка притворилась мёртвой

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О погоде: завтра в Туле температура воздуха составит от -7 до - 11 градусов. Будет пасмурно и снежно

Хорошо Вам отдохнуть и спокойной ночи! ;)

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