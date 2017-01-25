Принят законопроект о декриминализации побоев в отношении членов семьи

В эту среду был принят во втором, основном чтении законопроект о декриминализации побоев в отношении членов семьи и других близких лиц.

Уточняется, что проект закона направлен на устранение неоднозначного толкования положений Уголовного кодекса РФ, которые возникли в результате принятия в июле 2016 года закона об ответственности за побои в отношении близких лиц.

Напомним: летом 2016 года был принят закон №323-Ф3, прозванный в народе «законом о шлепках». Тогда на улицы города Тулы и Кимовска люди вышли на митинги. Общественность неоднозначно восприняла данные изменения, ссылаясь на то, что внутрисемейные побои становятся намного опаснее, чем побои чужих людей.

Нынешний документ исключает тюремное наказание за побои близких родственников, «причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий».

Оксана Пушкина, депутат от «Единой России», предлагала оставить наказание за побои в отношении беременных женщин и детей. Однако депутаты эти изменения не подержали.

В ходе обсуждения соавтор закона единоросс Ольга Баталина заявила, что поправка коммунистов, предлагающая сохранить уголовное наказание за побои детей и беременных женщин, «носит откровенно антисемейный характер»



Подробнее на РБК:

http://www.rbc.ru/society/25/01/2017/5888580f9a794760bfcc101e

Также соавтор закона единоросс Ольга Баталина заявила, что поправка коммунистов, предлагающая сохранить уголовное наказание за побои детей и беременных женщин, «носит откровенно антисемейный характер».

– Родитель, поставивший синяк ребенку, будет потенциально осужден на два года.

И родная мать становится для ребенка опаснее, чем сосед или чужой человек,

– считает Ольга Баталина.

Поддержали законопроект 385 парламентариев, двое выступили против, один воздержался.

В ходе обсуждения соавтор закона единоросс Ольга Баталина заявила, что поправка коммунистов, предлагающая сохранить уголовное наказание за побои детей и беременных женщин, «носит откровенно антисемейный характер»



Подробнее на РБК:

http://www.rbc.ru/society/25/01/2017/5888580f9a794760bfcc1