Итоги 26 января: недобросовестные коммунальщики и сахар для Трампа
Добрый вечер, друзья!
Представляем главные новости четверга, 26 января
Житель Болохово снял на камеру, как коммунальщики складируют и уничтожают мусор в овраге рядом с жилыми домами
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В Заокском районе вынесен приговор мужчине, который насильно вколол несовершеннолетней наркотик и изнасиловал девушку
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С 1 февраля туляки смогут записать ребёнка в первый класс через портал "Госуслуги71"
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Несколько пачек тульского сахара с изображением нового президента США отправили Дональду Трампу
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Депутаты хотят законодательно запретить родителям давать детям нелепые имена
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О погоде: завтра утренняя температура в Туле составит -11 градусов, дневная - 7. Будет пасмурно, вечером ожидается снег.
Хорошо Вам отдохнуть и спокойной ночи! :)
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