Итоги 26 января: недобросовестные коммунальщики и сахар для Трампа

Добрый вечер, друзья!

Представляем главные новости четверга, 26 января

Житель Болохово снял на камеру, как коммунальщики складируют и уничтожают мусор в овраге рядом с жилыми домами

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В Заокском районе вынесен приговор мужчине, который насильно вколол несовершеннолетней наркотик и изнасиловал девушку

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С 1 февраля туляки смогут записать ребёнка в первый класс через портал "Госуслуги71"

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Несколько пачек тульского сахара с изображением нового президента США отправили Дональду Трампу

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Депутаты хотят законодательно запретить родителям давать детям нелепые имена

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О погоде: завтра утренняя температура в Туле составит -11 градусов, дневная - 7. Будет пасмурно, вечером ожидается снег.

Хорошо Вам отдохнуть и спокойной ночи! :)

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