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За нападение на врачей предлагают сажать пожизненно

За нападение на врачей предлагают сажать пожизненно

В Мосгордуме предлагают ввести законопроект о пожизненном наказании за нападение на врачей при исполнении.

Законопроект предусматривает, что уголовное наказание за такие преступления должно назначаться в зависимости от степени опасности для жизни медика.

Московские депутаты говорят: если нападение на врача не обернулось ничем серьезным, нарушитель может обойтись штрафом в 200 тысяч рублей или лишением свободы на 5 лет.

При возникновении опасности для медиков время заключения под стражу предлагают увеличить до 10 лет.

А вот угроза жизни врача будет караться сроком от 12 лет до пожизненного заключения.

Автор: Елена Сычева, сегодня, в 16:12 0
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