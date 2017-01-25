За нападение на врачей предлагают сажать пожизненно

В Мосгордуме предлагают ввести законопроект о пожизненном наказании за нападение на врачей при исполнении.

Законопроект предусматривает, что уголовное наказание за такие преступления должно назначаться в зависимости от степени опасности для жизни медика.

Московские депутаты говорят: если нападение на врача не обернулось ничем серьезным, нарушитель может обойтись штрафом в 200 тысяч рублей или лишением свободы на 5 лет.

При возникновении опасности для медиков время заключения под стражу предлагают увеличить до 10 лет.