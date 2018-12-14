Кипр. Пешеходный и подводный

Лера Артамонова В этом году Кипр неожиданно стал одним из самых популярных направлений среди россиян. А так как каждый видит в нём что-то своё, особенное, то почему бы нам снова не вернуться к его солнечным берегам? Путешествовать будем с Лерой Артамоновой.

— Про Кипр написано достаточно, но, тем не менее, еще не все. И снова Кипр! Поездка случилась в первых числах октября. Температура воздуха на острове +35, воды — 25−28 градусов. Это первое путешествие, в котором не было забронировано заранее вообще никакого жилья, только самолет и авто. И формат этот оказался хорош! Понравилось место - остановились, нашли ночлег, нет - поехали дальше.

Итак, не буду останавливаться с рассказами там, про что уже было рассказано в предыдущих кипрских гульбариях. Хотя не могу не отметить, что белые скалы произвели совершенно чудесное впечатление

И отдельно могу порекомендовать поселок Калавасос (34.772566, 33.294395), недалеко от белого пляжа. Это маленькая и очень уютная деревня с домами, которым под 300 лет. В таком доме с уютнейшим внутренним двором мы остановились на ночь.

Население около тысячи человек, но днем, когда мы приехали туда, сложилось впечатление, что он вообще не обитаем: все закрыто на сиесту. Только к вечеру улицы стали заполняться людьми, более того, оказались перекрыты пути к центральной площади: из таверен были вытащены столы, и прямо в центре деревни были организованы вечерние посиделки. Был это выходной день, люди семьями приходили поужинать на главную площадь: несколькими поколениями, от мала до велика. Что примечательно, туристов почти не видно.

В этой деревне, единственный раз за всю поездку, оказалось возможным заказать одну порцию Мезе на двоих, а не две, как в других местах. И стоило это счастье (мясное) 17 евро. Естественно, даже порции на двоих было не просто много, а очень много. Домашнее вино — вообще почти даром.

В общем, за настоящей домашней кухней и атмосферой можно смело отправлять сюда.

А вот всеми любимая Айя-Напа произвела унылое впечатление: Анапа-Айя-Напа — девиз проведенных там двух дней. На мой вкус, чересчур во всем: толкучка, сувенирные клондайки, рестораны, пляж битком. Хотя, при определенном настроении, зайдет. И открытки наши они потеряли…

Впрочем, выставка скульптур и сад кактусов очень понравились.

Ну и морские радости, но об этом позже.

Занесло в Перволию (34.828594, 33.582060) — деревню рядом с аэропортом Ларнаки. Удобное место, чтобы перекантоваться перед самолетом- всего в 5 км. Красиво, уютно, вкусно.

На мысе в конце поселка есть маяк налево направо от которого галечные пляжи - справа дикие, слева цивилизованные.

Пикантность придают самолеты, которые заходят на посадку прямо над поселком. Селфи с самолетом ннадо?).

Ну и самые неожиданные впечатления от отеля Беренгария! (был подробный гульбарий, вы же не пропустили?). Мистика, таинственные смерти владельцев, внезапный упадок и смутные надежду на новое будущее.

Люблю я такие заброшенные с историей места. Невозможно пройти мимо.

Итак, все же, где интересно и красиво погулять?

Кипр пешком

В западной части острова, за деревней Пейя есть малопопулярное у туристов место - Каньон Авакас (34.920571, 32.337648). По пути можно заехать на White River Beach. Небольшой чистейший пляж, зажатый между скалами. Творческий. Большинство пирамид выше человеческого роста.

Чтобы попасть в каньон, путь следует держать до Toxeftra Beach. Кстати, дикий и практически безлюдный пляж. Пишут, что здесь можно увидеть черепах.

Берега этого пляжа выложены вулканическими скалами: дырявыми, похожими на губки-переростки.

С пляжа и скал дорога на каньон уходит направо. Примерно через километр будет небольшая стоянка с указателем. Можно оставить машину здесь, но лучше проехать по грунтовой дороге до упора- там есть хорошая парковка в тени.

Каньон вымыт некогда полноводной рекой, сейчас ставшей почти ручьем. Путь в него начинается в лесу: широкая, удобная. Постепенно тропа сужается, а скалы подступают все ближе и ближе. Появляются таблички, что все прогулки на свой страх и риск, ибо камнепад.

Приезжать лучше с утра: не так жарко и туристов поменьше. А туристы, почему-то в основном европейские пенсионеры ну очень преклонных лет.

Еще метров через 200 каньон сужается настолько, что можно почти упереть руки в стены.

И самая главная его особенность -камень, который застрял между его стенками над самой тропой. Щекочет нервы, знаете ли. За камнем ручей топит почти всю дорожку. В этом узком месте, с текущей со стенкой водой, облюбовали скалы голуби. Гуленье десятков птиц отдается эхом в тишине и кажется, что какое большое существо живет за поворотом. А за поворотом лежат два больших валуна. Нет, они легко преодолимы, но, отчего то, основная часть туристов тут поворачивает назад. Хотя, по моему мнению, они себя лишают бОльшей части удовольствия от прогулки.

За валунами каньон начинает расширяться, и вместе с этим вырастают ввысь его стены.

По почти отвесным скалам бегают горные козлики, а в, едва заметных, пещерах гнездятся стаи птиц.

Дорога не сложная. Да, петлявая, каменистая- шлепки, а тем более каблуки, категорически не вариант, но проходимая и интересная.

Сложно сказать, сколько мы прошли в итоге, но уперлись мы в обвал из мелких камней, которой вздымался к одной из стен. Чертыхаясь, мы смогли поднять на него, но дальше пути было не видно. Однако и с этой верхней точки вид открывался удивительный.

Вообще, Кипр хорош тем, сколько пеших маршрутов может предоставить интересующимся. Мы встречали множество оборудованных троп в разных частях острова разной сложности и продолжительности- при желании всех не обойти.

Самыми «вау» тропами можно назвать маршруты вокруг горы Олимбос (Ну Олимп, же, ну!) в центре острова в горах Троодос. В целом поездка в Троодос (34.921920, 32.880087) оставила самые приятные впечатления и интересный опыт.

Днем одноименный поселок полон людей, открыты заведения. Жизнь кипит! Но с наступлением сумерек вместе с дневным теплом уходит и жизнь из поселка. Туристы уезжают обратно на побережье или в более крупный Платрес. Почему не видно местных жителей- загадка.

И да, в нашем отеле, у которого без малого столетняя история- мы были единственными жильцами. Jubilee Hotel — является самым высоким отелем на Кипре и самым ближайший к горнолыжному курорту Олимбоса (внезапно!).

Теперь на минутку отвлечься от рассказа…

Представьте себе все книги Агаты Кристи, фильмы в духе «10 негритят» и прочий нуар.

Высокогорье. С вершин дует пронизывающий ветер, подвывая в темном дворе, путаясь в закутках. В пустующем отеле только двое посетителей, повар и администратор. Огромные обеденные залы пусты, в баре в тишине сверкают начищенные стаканы. В полутемном коридоре сквозняком с грохотом закрывается дверь…

Случайно оказавшиеся тут посетители завороженно ходят по пустующим помещениям, их одиночество не нарушают даже работники отеля. Пока, ближе к полуночи, над входом в тишине не брякает колокольчик, извещая пустоту еще об одном госте. Началось… именно с незванного ночного гостя обычно все и начинается.

Мужчина средних лет, с проседью, в больших роговых очках заказывает в баре кофе, встряхивает просто необъятную газету и закрывается ею от мира.

Кто же окажется убийцей?..

Бррр, кажется, сильно отвлеклась!

На самом деле, Троодос оживает зимой, когда открывается горнолыжный курорт. А летом туристы предпочитают после прогулок спускаться с гор.

Летом же поселок представляет собой отправную точку для многих пешеходных маршрутов. Ознакомиться с полным их перечнем можно, например, тут, я же расскажу о двух, по которым мы прошлись.

Первый маршрут, линейный - тропа Каледония (34.914798, 32.870358 или 34.895798,32.868349).

Начинается недалеко от основной дороги, ведущей в Троодос, либо за 10 км до нее рядом с поселком Платрес.

Чем маршрут хорош? Он короткий. Всего 3 км и если идти со стороны Троодоса, то почти всегда под горку. Чем плох? Если начать в одной из точек, а выйти в другой, придется или возвращаться обратно тем же путем, или искать оказию до места отправления. Общественного транспорта между поселками нет, попутку поймать тоже оказалось не просто. Но, несмотря на все сложности, тропа хороша!

Она проходит через лес вдоль реки, которая не пересыхает даже летом и проходит мимо одноименного водопада- Каледония. На самом деле водопадов два. Со стороны Троодоса есть еще маленький со смотровой площадкой, но про него нигде не пишут. А Каледония повыше, но с большим количеством туристов.

Второй маршрут называется тропа Артемиса (34.933135, 32.871965).

Этот маршрут кольцевой, т. е. выйдете там же, где начали; длиной 7 км — вокруг главных вершин.

Начинать, мне кажется, лучше со стороны щитов- слева от дороги. Там сильно каменистый, но зато под горку, склон. Если его оставить на обратную дорогу, прогулка уже не покажется такой приятной.

По всему маршруту, чтобы не заблудиться, точками и стрелками определенного цвета стоят пометки. Не стоит рассчитывать на то, что получится пройти его быстро- останавливаться и фотографировать хочется, буквально, каждый камень и каждое дерево. Ну и естественно: удобная обувь, вода, перекус.

В какой-то момент тропа выходит обратно в Троодос в районе начала тропы Атлантис, маршрут продолжается у информационного туристического центра за главной площадью.

На маршруте обещали старые фортификационные сооружения, но мы их так и не увидели, зато в интернете не пишут, что путь проходит мимо бывших шахт. А они есть. Закрыты чисто символически, т. е. туда реально попасть. Если, конечно, хочется острых ощущений.

Красиво, умиротворенно, дышится легко.

Если нет цели нагуливать долгие километры и часы, можно просто прогуляться на вершине Олимбоса, стараясь, конечно, не нервировать НАТОвскую военную базу активным фотографированием и пением русских частушек с медведем вприсядку.

Спускаясь с гор в сторону Лимассола, можно заехать в место, которое называют Кипрской Атлантидой. За звучным названием скрывается довольно печальная история.

Как известно, на Кипре проблемы с пресной водой. В 70х годах 20 века было решено возводить плотину на реке Курис. Одна незадача- в зону подтопления попадала деревня Аласса (34.757587, 32.921591), история которой тянется еще с 17 века. Деревню подняли выше по холму, подняли и деревенскую церковь, построенную в 1936 году, как тогда думали, на недосягаемую для воды высоту. Однако в 2004 году сильные дожди переполнили водохранилище, затопило территории, которые раньше никогда не были под водой, в том числе и церковь. И с тех пор она оказывается под водой регулярно, разрушаясь и ветшая все больше и больше.

А это фото из инета, как церковь выглядит в моменты затопления

На том же холме ютится часовня, построенная в память о погибших на военно-морской базе в 2011 году.

В районе Алассы также есть археологические парки Пано Мантиларис и Палиотаверна с руинами городов бронзового века. Парки открыты для посещения и бесплатны.

...Под водой

В каждое путешествие мы обязательно берем с собой ласты и маски- снорклинг, в том или ином виде, есть практически в любой южной стране.

Не исключением, а, может даже, приятным открытием стало южное побережье Кипра.

Где красиво поплавать, и гарантированно что-то увидеть?

Рядом с Лимассолом есть руины древнего города Аматус. Часть этого города с течением времени оказалась под водой: если посмотреть карту, даже видно явное потемнение в море.

На деле, выход к морю не везде удобен. Мы примостились под деревянным мостом- променадом.

Это место находилось чуть в стороне от предполагаемого города. Но в тот день было довольно не спокойно, и со дна была поднята взвесь, и было практически ничего не видно.

*Далее будут фото с видео, слабонервные до качества могут закрыть рассказ здесь*

Подозреваю, что если выбрать место по центру руин и дождаться погоды- можно увидеть обещанные стены Аматуса, ушедшие под воду столетия назад, и многочисленную посуду, принадлежавшую жителям.

Рядом с ранее упомянутым поселком Пейя, есть пещеры (34.884231, 32.333119).

Пляжа там нет, есть некоторое подобие стоянки и сомнительный спуск к плоским скалам у воды. Туристы делают фото сверху, никто вниз не спускается, и, в целом, там довольно малолюдно.

Со скал легко и просто спуститься в чистейшую воду с отличной видимостью. Вся красота обосновалась вдоль линии пещер и в них самих.

На камнях растут нарядные водоросли, и снуют косяками сотни рыбок.

В самих пещерах жизнь кипит еще активнее, но там совсем мелко- ползешь буквально на животе.

Вода очень теплая, течения практически нет- пару часов пролетели как один миг.

Чуть поодаль в том же поселке есть Дикий пляж (34.886772, 32.328963), мы там не были, но судя по фоткам, место очень красивое и интересное.

Другие пещеры, на которые стоит обратить внимание, это пещеры рядом с Мостом любви в Айя-Напе (34.982711, 34.016624). Думаю, фоток с воды у этого моста в разы меньше, чем сбоку.

Пещеры тянутся вдоль берега на несколько сотен метров.

В некоторые можно попасть с самой арки посуху, но большая часть подтоплена и доступна только с воды. Яркой жизни вдоль пещер почти нет, но вот в самих пещерах потрясающее дно с розовыми кораллами и сотнями рыб.

В темных сводах, уже в садящимся солнце, качество съемки оставляет желать лучшего, но лучше один раз посмотреть в живую, чем сто раз на фото.

Если вдруг вы будете плавать под аркой, знайте, что с нее прыгают оголтелые экстремалы. Стоит помнить об этом, чтобы никто не приземлился на голову… :)

Пещеры, кстати, мы увидели случайно.

Их очень хорошо видно справа.

В Айя-Напе есть дайвинг школы. Маршруты примерно одни и те же, отличаются немного ценами.

И самое популярное, где можно погрузиться - Green Bay.

Заход с берега, что очень удобно начинающим и редко-практикующим. Глубины не большие- до 12 метров. Вода достаточно теплая.

Уже у берега пасутся маленькие рыбки, пируя во взвеси, поднятой дайверами. А уже через пару метров, встречаются рыбки крупнее.

Видимость очень хорошая, хотя нас предупреждали, что море немного волнуется.

А через пару минут нашу группу подвели к большому плоскому камню, и началось настоящее шоу.

В общем, это напоминало кормление уточке в парке, с той лишь разницей, что это была огромная стая рыб, приплывшая на батон.

Инструктор показал ладонь с расставленными пальцами, и предложил повторить за ним. Ну, думаю, все, домой вернусь без руки. Но нет, пальцы не отъели: рыбы сновали между ними — гладкие, как будто даже теплые, хотя какая там у рыб может быть температура?.. Прикормленный вихрь мельтешил вокруг нас, пока не закончился хлеб, и мы не начали отступать. Особо настойчивые пытались преследовать.

Кипрский ренессанс.

А чуть поодаль от плоского камня раскинулся целый музей под водой. Некоторые дайвинг-школы приманивают туристов, говоря, что музей имеет реальное историческое происхождение, мол статуи свалились с какого-то древнего судна, однако, это проделки местных дайверов: на дне залива затоплено с десяток статуй и колонн.

Просто и весьма оригинально. А главное- работает. Группы сюда погружаются по несколько раз в день.

На самом деле, на острове хватает реально крутых мест для погружения: это и пещеры, и затопленные корабли. Но уровень подготовки должен быть на хорошем уровне. Места эти красивые, но не безопасные.

Очередная угадайка: что это за улыбающиеся штаны?

(ПС: я не знаю, поэтому и спрашиваю :)

А в целом Кипр оказался хорош и интересен, хотя сильного желания вернуться пока не возникло. Если отбросить избитые туристические «Топ лучших мест», набивших оскомину, то все равно останется много неизвестных и непопулярных фишек, как природных, так и рукотворных. Всегда можно найти отдых на свой вкус: в природном уединении ли, или народном гулянии.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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