Севастополь. Бомборы, Аполлоновка и лето

Елена Свиридова и Андрей Илюхин Андрею Илюхину . Есть, что добавить, добро пожаловать в комментарии. Люди такие разные. У кого-то уже новогоднее настроение, а кто-то скучает по солнцу и морю. Как написала одна жительница Myslo: «Зимой моя душа засыпает и ей снятся исключительно летние сны...» Сегодня будут именно такие воспоминания, из снов! Спасибо за них Елене Свиридовой

- Утро началось с пленэра в Севастопольском яхт-клубе, в итоге на память осталось множество фотографий и одна картина :)

После пленэра было решено осуществить вылазку в колоритные Бомборы, чтобы побродить в лабиринтах лесенок между стареньких домов. Ориентир: 1-я ул. Линия Бомбор и 2-я ул. Линия Бомбор.

Стояла обычная летняя Севастопольская жара — но тени от стен в узких лабиринтах Бомбор оказались замечательной защитой от солнца. В переходах-лесенках на крутых склонах гулял сквознячок, который пришёлся весьма кстати. И мы с удовольствием полазали по обеим линиям Бомбор, временами выбираясь наверх, в чуть более причёсанные и идиллически благоухающие розовым цветом кварталы.

Мы совали любопытные носы во все закоулки, обнимали почтовые ящики, гладили бархатно-нежные листья катальпы… Сияло синевой над белыми стенами домов знойное южное небо. Севастопольское лето дарило нам именно то, чего мы от него ожидали.

Из «севастопольских трущоб», именуемых Бомборами, мы отправились пешком к морю через Ушаковскую балку.

И каким же оазисом оказалась в это время тенистая, прохладная балка под сенью роскошных деревьев! Мы наслаждались дорогой с прохладным ветерком, зелёным сияющим миром вокруг, колышащимся морем трав на идиллических склонах. Вокруг отдыхали на полянках спрятавшиеся от жары горожане. А мы шагали по дорожке к акведуку — туда, где за каменной аркой синело море в пронизанном солнцем, жарком прибрежном мирке.





Захочешь убежать от жары, согласишься купаться и в таких условиях... :))

Мы очень хотели успеть в Аполлоновку до заката. И вот уже мы шагаем крутой грунтовкой вверх, на железнодорожную насыпь.

Близок путь от Ушаковой балки до Аполлоновки. Всего лишь перевалить железнодорожные пути — и вот они, домики-гномики, воспетые Игорем Шипилиным. Небо на крыши надето… Увы, их остаётся тут всё меньше. Но всё же ещё есть где прогуляться в закатном свете, полюбоваться, вдохновиться…

Аполлоновка гостеприимно манила каждым поворотом. Но мы, не поддавшись соблазну углубиться в её расположенные за железнодорожной насыпью недра, решили сперва заглянуть на причал. Полюбоваться лодками, качающимися в сияющих волнах, медовым светом на песчаном берегу за лодочным деревянным «домиком», и синевато-белыми мазанками над водой. Расслабленная благодать царила на причале. Кто-то удил рыбу, кто-то прогуливался, кто-то пил пиво, сидя на каменных ступенях над морем. И тут случилось небольшое чудо. К причалу подошёл — небывалое дело! — катер… Обалдев от такого подарка судьбы, мы на всякий случай уточнили, что идёт он на Графскую пристань. И радостно впрыгнули на борт. Ура! Теперь не надо долго карабкаться по дороге в горку к остановке, толкаться в душном автобусе! Катер живо домчал нас по залитой закатным солнечным светом бухте, и Лена скакала к окнам, фотографируя то нарядный жёлтый буксир, проплывавший рядом, то удаляющиеся берега бухты, то красующийся у Графской пристани Херсонес с притулившимся к нему оранжевым буксиром… Мы понаблюдали за прибытием на Графскую пристань какого-то важного офицера, а потом полюбовались фирменным севастопольским закатом с Приморского бульвара… Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите

в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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