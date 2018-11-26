Озеро Звай. Эфиопия

— «Путь важнее, чем достижение цели. Не убитая антилопа доставляет нам счастье, а азарт охоты» (Эрнст Хайне). Я бы к этому афоризму добавил — фото охоты :)

Увидеть экзотические племена — было основной целью нашего путешествия в Эфиопию. Был гульбарий про племена Мурси, не мой, но был. Но сейчас не об этом.

Не менее интересна (лично для меня) была дорога из столицы в южную часть страны. После знакомства с аутентичными народами хочу показать вам, что я увидел из окна автомобиля и на остановках, которые мы совершали в пути.

Итак, утром первого, полноценного дня путешествия мы выехали из отеля в Аддис-Абебе.

Кстати, название Аддис-Абебы, столицы страны, переводится с амхарского языка, как «новый цветок».

Вот мы уже на окраине эфиопского мегаполиса.

Нам предстояло проехать сегодня около 280 километров. На карте вверху — начальная точка, внизу — конечная, город Авасса.

Особенностью транспортного туризма в Эфиопии является тот факт, что вы не можете сами управлять машиной.

Туристы сидят только на пассажирских местах. В кадре наши джипы.

В ночное время суток поездки по стране категорически не рекомендуются. Как я понял, прежде всего из-за вопросов аварийной безопасности.

Перевернутых фур и грузовиков мы видели особенно много. Говорят, что владельцы часто их специально поджигают, чтобы труднее было найти причину поломки. Вероятность получения страховки в этом случае намного больше.

Не люблю подобные снимки и ситуации, но, к сожалению, это часть дорожной жизни. Я не понимаю, зачем народ скапливается посмотреть на чужие проблемы или горе. Лучше наслаждаться общими прекрасными мгновениями. Ни разу не видел, чтобы толпа любовалась в городе либо на трассе радугой или закатом.

Первые пейзажные фото. Эфиопия — самая высокогорная страна африканского континента. Значительную часть её территории занимает Эфиопское нагорье, простирающееся с севера на юг страны.

Наша дорога проходила по равнине, вдоль которой иногда возникали небольшие холмы и горы.

Были и такие пейзажи. Больше шестидесяти верблюдов в одном месте я ранее не встречал. Камера не всех охватила своим взглядом. Солнца не было, поэтому ряд кадров не чёткие.

80% эфиопов проживает в сельской местности, так что именно здесь можно увидеть настоящую жизнь на дорогах, проходящих через небольшие населённые пункты.

Самый популярный вид транспорта для грузо-пассажирских перевозок.

Примечательностью этого дня было то, что мы часто проезжали мимо больших и малых водоёмов.

Около одного из них, в середине пути, мы сделали остановку (на карте место обведено красным). Называется озеро как и прилегающий город — Звай (Ziway).

Это озеро является одним из пресноводных озёр относящихся к Восточно-Африканской рифтовой долине.

Длина Звай около 30 километров, ширина — 20 км, максимальная глубина 9 метров.

Озеро известно обитанием бегемотов и большого количества птиц. Первых мы не встретили, зато с пернатыми пообщались в полной мере.

Я насчитал тут (не на снимке, а вообще на озере) 6 разновидностей птиц.

Никто не знает, что за коричневая пташка внизу идёт к человеку?

Меня привлекли прежде всего знаменитые Марабу.

Они бывают трёх видов: индийский, яванский и африканский, наиболее крупный его представитель.

По мне, птица странная, отталкивает и привлекает одновременно.

Африканский марабу известен прежде всего как птица-падальщик, что ассоциирует его скорее с грифами Старого Света, нежели с другими аистами.

Здесь периодически выглядывало солнце, поэтому кадры стали ярче и наряднее.

Марабу в городе и вокруг озера невероятно много.

На людей не обращают никакого внимания, это практически полноправные жители.

На побережье озера и его пяти островах проживает небольшая этническая группа Zay. Это название произошло от еврейского слова Zayin, одного из 22 имён Бога.

Экономика народа Зай в основном основана на традиционном рыболовстве и натуральном сельском хозяйстве.

Считается, что люди Зай говорили на древнем уже вымершем языке Харла. Это уникальный народ.

История гласит, что когда известный мусульманский военачальник Ахмед ибн Ибрагим аль-Гази покорил в 16 веке Эфиопию, христиане этого района нашли убежище на островах озера Звай. Позже они были изолированы от большой земли другим, более многочисленным народом Оромо.

В конце 19 века эти края завоевал будущий Император Эфиопии Менелик II. Обитатели озера Звай были заново открыты миру. Они сохранили не только свою веру, но и ряд древних рукописей.

Город и озеро Звай входят в один из девяти регионов Эфиопии — Оромия. Как раз вы можете видеть на снимке флаг страны и справа от него флаг региона Оромия.

После озера мы практически без остановок двигались в сторону города Авасса. К концу дня погода начала красочно портится.

Как только прибыли на место, сразу же заселились в отель и побежали на озеро Awassa. Темнело быстро, сфотографировать его и погулять по окрестностям особо не получилось, нам оставалось лишь выпить местного пива в одном из прибрежных кафе.

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И да здравствует наш общий бесконечный и жизнерадостный «Гульбарий»! ;)

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