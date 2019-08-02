Myslo-люди: Знакомство №19

Продолжаем скидывать маски и знакомиться с нашими постоянными читателями и авторами «народных» блогов! Напомним, вы тоже можете поучаствовать в «Знакомстве»: нужно просто заполнить анкету и прислать фото. Те, кто уже получил от нас рассылку с анкетами — не поленитесь, найдите пару минут на ответы. Всегда приятно знать, с кем ты общаешься!

Ник на портале: Nastena1980

Имя offline: Анастасия,приходится представляться в силу возраста,но нравится-Настя, Настёна.

Я работаю: Бывает... 23 года в торговле,постоянный контакт с людьми с разными психотипа сделали мой характер абсолютно стрессоустойчивым.

Помимо работы занимаюсь: Оооо... Любимая тема. Занимаюсь творчеством-шью и леплю кукол,занимаюсь декупажем. Занимаюсь детьми... Не всегда,конечно,получается,но всёжеж...)) Обязательно,огород,ещё кое-что несомненно ;-)) Но и полениться тоже очень люблю и периодически этим тоже занимаюсь.

На портале Myslo я уже: Да,я уже-уже...)) Если про длительность во времени,то оооочень давно,следила, как говорится, из-за угла,без регистрации... Я точно знаю,что тут лет 100 уже Падре,Лёля Лори,Лексус и Нободь...)) Их комментарии читаю с доисторической эры... А постоянно я тут с января этого года,а кажется,будто всю жизнь...

Причина, по которой я попала на портал: Пошла по миру искать любовь...))

Здесь мне нравится: Мне нравится то... Это необъяснимо. Это стало какой-то неотъемлимой частью жизни,привычкой что ли,заполнившей определённую пустоту. Так же люди... Все настолько абсолютно разные и интересные,что это,скорее всего, и удерживает здесь. Так же то,что основные пользователи портала среднего возраста со своими эксклюзивными взглядами на происходящее вокруг...))

Не нравится: Не нравится... Объективно,наверное,не отвечу... Я человек,который в силу определённых жизненных обстоятельств,привык видеть во многом хорошее и радоваться мелочам... Но везде,конечно,мелочам,это,так,к слову...)))))))

Любимая рубрика на сайте: Люблю как на Портале начинается утро... Новости о погоде. Мне кажется,единственная рубрика,где все абсолютно искренни друг с другом,читая эту новость всегда улыбаюсь... И,конечно,любуюсь сиськами,лишний раз убеждаясь,что всё-таки женщины самые прекрасные создания на Земле...)))

Пользователи, с которыми мне нравится здесь общаться: Кое-какие ники не могу назвать в силу определённых обстоятельств-это что-то...))) Некоторые люди вошли в мою реальную жизнь и подарили много удовольствия и счастья,открыв новую дверь в моей жизни... А так,повторюсь... Все,с кем общаюсь интересные личности для меня,многие,с кем не общаюсь,тоже. У кого-то учусь,кем-то восхищаюсь,кто-то помогает мне во многом... Было бы мне здесь не интересно,меня бы тут уже давно бы не было...))

Жду-не дождусь, когда: Наконец-то выйду замуж... Очень хочу...)) А,если серьёзно,то жду,когда меня накроет вторая волна в творчестве-не хватает волшебного пенделя,а так же жду скорую поездку к морю... А вообще,у меня всё хорошо! И я жду,когда у всех будет примерно так же...))

На портале хотелось бы почитать про: Пары,которые познакомились здесь и связали свои судьбы...)) Хотелось бы почитать про то,как "распустили" клубок,в котором закручены ООО "Хартия" и высокие посты,о том,кто позволил возить сюда мусор,на каких уровнях решались такие вопросы и,почему вопросы,касающиеся размещения полигонов ТКО,ТБО не решаются с местными жителями.

Любимый Myslo! Желаю,конечно же,процветания! Всем сотрудникам счастья,любви,удачи,душевного спокойствия,получения удовольствия от от работы и не только,благополучия,верных и надёжных друзей,а так же здоровья им и их близким!)

Ник на портале: Darton () Чел-летмышь

Имя offline: Владимир

Я работаю: 8 часов 5 дней в неделю

Помимо работы занимаюсь: Детьми, люблю сажать деревья и прочий ландшафтный дизайн. Коллекционирую много чего.

На портале Myslo я уже: Пару лет наверно

Причина, по которой я попал на портал: Новости свежие читал и втянулся...

Здесь мне нравится: Расслабиться, почитав остроумные комментарии.

Не нравится: Очень часто новость не имеет продолжения. Прочитал и забыл, а хотелось бы развития во времени.

Любимая рубрика на сайте: Благоустройство и дорожное движение

Пользователи, с которыми мне нравится здесь общаться: Большинство взрослые адекватные, понимающие люди.

Жду-не дождусь, когда: Все у нас будет хорошо

На портале хотелось бы почитать про: Разнообразия хватает, последовательности мало.

Любимый Myslo! Берите в штат журналистов с образованием или хотя бы людей, которые способны четко и грамотно излагать свои мысли.

Ник на портале: Моrrrkovka

Имя offline: Юлия

Я работаю: Домохозяйка,многодетная мама,вообщем Фрекен Бок

Помимо работы занимаюсь: Веду подсобное хозяйство и многое другое)

На портале Myslo я уже: Более 3 лет.был перерыв 2.5 года

Причина, по которой я попала на портал: Искала статью,гугл вывел на майсло)

Здесь мне нравится: То ,что открыл сайт и ты в курсе всех новостей

Не нравится: Когда ругаются в комметариях

Любимая рубрика на сайте: Все

Пользователи, с которыми мне нравится здесь общаться: На кого я подписана

Жду-не дождусь, когда: Ничего не жду,что есть,то и читаю)

На портале хотелось бы почитать про: Про все)

Любимый Myslo! Желаю процветания и много,много читателей)

Ник на портале: Михаил Сурков

Имя offline: Михаил

Я работаю: ИТ-специалист

Помимо работы занимаюсь: Воспитываю сына, читаю книги, гуляю по городу.

На портале Myslo я уже: Почти свой

Причина, по которой я попал на портал: Всегда интересно просмотреть и по обсуждать интересные новости.

Здесь мне нравится: Актуальность новостей, понятное их изложение.

Не нравится: Иногда встречаются грамматические ошибки.

Любимая рубрика на сайте: Как таковой,ее нет.

Пользователи, с которыми мне нравится здесь общаться: Их много, все зависит от темы.

Жду-не дождусь, когда: Восторжествует справедливость на этой планете.

На портале хотелось бы почитать про: По больше актуальных тем про ремонт улиц,дворов и т.д. Нужен народный контроль.

Любимый Myslo! Вам процветать, всегда быть в "теме" и никого не бояться-)

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