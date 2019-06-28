Myslo-люди: Знакомство №16

Продолжаем скидывать маски и знакомиться с нашими постоянными читателями и авторами «народных» блогов! Напомним, вы тоже можете поучаствовать в «Знакомстве»: нужно просто заполнить анкету и прислать фото. Те, кто уже получил от нас рассылку с анкетами — не поленитесь, найдите пару минут на ответы. Всегда приятно знать, с кем ты общаешься!

Ник на портале: Sammy

Имя offline: Антон

Я работаю: В данный момент безработный

Помимо работы занимаюсь: Увлекаюсь авиасимуляторами (FSX, X-Plane 11), медицина, психология, саморазвитие (самопознание), поиск ответов на извечные вопросы (тайны вселенной, смысл жизни и многое другое). Немного увлекаюсь парапсихологией и непознанным вокруг нас (мистика, потустороннее)

На портале Myslo я уже: Давно. Очень давно. Помню еще старый дизайн портала, до редизайна.

Причина, по которой я попал на портал: Всегда искал «мобильные» способы получения информации. И вот нашел: www.myslo.ru. И газета не нужна :)

Здесь мне нравится: Смелые комментаторы. Те, кто не боится высказать свое мнение, не оглядываясь ни на что. Пишут то, что чувствуют. Пишут то, как есть. Такие люди всегда вызывают уважение.

Не нравится: Закрытые комментарии к некоторым темам :)) Где так и хочется высказаться, но…

Любимая рубрика на сайте: Все любимые, все читаю.

Пользователи, с которыми мне нравится здесь общаться: Уважаю и люблю всех пользователей портала. С любым приятно общаться, когда есть конструктивные комментарии или критика, а не просто «минус» в комментах, без объяснения причин.

Жду-не дождусь, когда: Наш город станет по-настоящему прекрасен. Во всех отношениях. Инфраструктура, состояние дорог. Приятен и удобен для всех слоев населения. В этому году (в начале лета) я снова сел на велосипед, после длительного перерыва (около 5 лет). И понял, что наш город практически не приспособлен для движения двухколесного транспорта. Везде высоченные бордюры, припаркованные авто (на тротуарах в том числе). Выезжаешь на дорогу — та же беда. Ямы, люки, да и собаки, которые так и жаждут отведать велосипедного мясца :))

На портале хотелось бы почитать про: Историю родного города. Чем больше, тем лучше. И чем правдивее, тем лучше. События из СССР, воспоминания про Тулу.

Любимый Myslo! Желаю порталу процветания, отличных новостей (не криминальных, самое главное). Держите туляков в курсе всех новостей!

Ник на портале: malenkayaldinka

Имя offline: Виктория

Я работаю: сейчас я нахожусь в активном поиске работы)

Помимо работы занимаюсь: домашним хозяйством

На портале Myslo я уже: больше года

Причина, по которой я попала на портал: читала новость, и очень уж заинтересовали комментарии. Ну, а потом втянулась :-)

Здесь мне нравится: во-первых, то, что сколько людей, столько и мнений. И это очень интересно! Во-вторых, отсутствие границ между людьми разного статуса, рода деятельности. В-третьих, обмен полезной информацией, знаниями, опытом)

Не нравится: Нецензурная лексика, неадекватность некоторых портальцев

Любимая рубрика на сайте: Читаю почти всё, кроме погоды и отключения света))

Пользователи, с которыми мне нравится здесь общаться: Люблю умных, адекватных людей, со здоровым чувством юмора. Тут многие попадают под это описание))

Жду-не дождусь, когда: будет Мир во всём Мире, а люди вокруг будут счастливы и здоровы!

На портале хотелось бы почитать про: неизвестных известных жителей нашего города. А также про один день из жизни представителей разных профессий, возможно даже кого-то из портальцев)

Любимый Myslo! Всегда и всем я желаю здоровья и удачи, т.к. считаю это самым важным в жизни. Вот и редакции пожелаю здорового информационного поля, быть первыми всегда и везде, развиваться. И чтоб у каждого члена большой Команды Myslo были счастье, благополучие, любящая семья и мир в душе!

Ник на портале: Бюргер

Имя offline: Андрей

Я работаю: В коммерческой структуре и помогаю супруге развивать ее бизнес.

Помимо работы занимаюсь: Увлекаюсь походами, фотографией, чтением прозы.

На портале Myslo я уже: Больше 8 лет. Может меньше.

Причина, по которой я попал на портал: Комментатор был неправ. Душа потребовала что бы высказал свою точку зрения.

Здесь мне нравится: Уютненько. Иногда чаем и пиццей угощают.

Не нравится: Ругань и оскорбление, как между читателями, так и в сторону сотрудников редакции.

Любимая рубрика на сайте: Да все где умно и познавательно, как со стороны редакции так и со стороны соратников.

Пользователи, с которыми мне нравится здесь общаться: Каждый прекрасен по своему, это как виноград на виноградной кисточке, все разные, в чем-то похожие, а в целом шикарно.

Жду-не дождусь, когда: Народ начнет чаще общаться в реальности, понимать, что в реале мы другие, научится уважению к друг другу.

На портале хотелось бы почитать про: Ну о добрых поступках, больше позитива, об увлечении сотрудников редакции и читателей.

Любимый Myslo! Устоять в тяжелое время! Скупить акции издательского дома «Коммерсантъ» и акции New York Times!)))))) Процветания и успехов в вашей деятельности желаю!!!

Ник на портале: Richard Nixon's head

Имя offline: СемЁн

Я работаю: IT

Помимо работы занимаюсь: Туризм. Экстремальный и не очень.

На портале Myslo я уже: На момент заполнения анкеты — 3 года, 5 месяцев и 6 дней.

Причина, по которой я попал на портал: Уже не помню. Начал читать про новости Тулы

Здесь мне нравится: Да практически всё. Иначе давно бы ушел на другой ресурс.

Не нравится: Закрытые комменты к некоторым статьям.

Любимая рубрика на сайте: Утренняя погода. Точнее комментарии к ней (ну вы поняли? ;-))

Пользователи, с которыми мне нравится здесь общаться: Большинство. Главное — не встревать в срачи.

Жду-не дождусь, когда: наступит отпуск.

На портале хотелось бы почитать про: исследования межзвездного пространства :-)

Любимый Myslo! Улыбайтесь!

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