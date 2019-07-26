Myslo-люди: Знакомство №18
Продолжаем скидывать маски и знакомиться с нашими постоянными читателями и авторами «народных» блогов! Напомним, вы тоже можете поучаствовать в «Знакомстве»: нужно просто заполнить анкету и прислать фото. Те, кто уже получил от нас рассылку с анкетами — не поленитесь, найдите пару минут на ответы. Всегда приятно знать, с кем ты общаешься!
Ник на портале: Jaekson
Имя offline: Евген (Жень Женич)
Я работаю: инженером в частной фирме; преподаю в бюджетном учреждении
Помимо работы занимаюсь: последние лет 8, похоже - ничем :( (шкура катамарана пылится в гараже, удилища и корзинка для грибов - плесневеют в подвале, столярный инструмент давно не распаковывался)
На портале Myslo я уже: лет 10 (ещё со старой версии)
Причина, по которой я попал на портал:
1. Комментарии туляков, которых нет в печатном издании;
2. Лень (ходить по средам за бумажной версией и относить в макулатуру стопки прочитанных газет);
Здесь мне нравится:
1. Возможность достаточно "оперативно" узнавать ТУЛЬСКИЕ НОВОСТИ (не реклама) - ограничения движения, происшествия и т.п.;
2. Возможность ознакомиться в комментариях с мнениями туляков о городских (государственных, мировых, вселенских) проблемах;
Не нравится:
1. Когда комментарии многократно дублируются (например, в первом комментарии звучит: "насильника - на кол!", далее, наверняка, кол будет упомянут ещё с десяток раз);
2. Когда к некоторым новостям закрыты комментарии :( ;
3. Орфографические ашибки в новостях;
Любимая рубрика на сайте: Блоги
Пользователи, с которыми мне нравится здесь общаться: По натуре я - малообщительный и общаюсь редко, в случаях когда категорически не согласен с мнением комментатора, или, наоборот, согласен на 200 %
Жду-не дождусь, когда: переделаю все дела и буду просто бездельничать
На портале хотелось бы почитать про: честных политиков, неподкупных гаишников, опытных докторов, мудрых учителей (зачеркнуто), про обычных туляков, честно трудящихся на благо Родины и своей семьи, но с какой-нибудь фишкой (сантехник-доктор наук, полисмен с партаком, фрезеровщик-гей)
Любимый Myslo! Быть не только журналистами-информационщиками, пропагандистами и развлекателями, но и журналистами-аналитиками, расследователями и критиками (хотя бы чуть-чуть)!
Ник на портале: NEOPRен
Имя offline: Алексей
Я работаю: Продаван-железян-метран
Помимо работы занимаюсь: Дети, собака, вел, фото
На портале Myslo я уже: не знаю
Причина, по которой я попал на портал: любопытство
Здесь мне нравится: Новости свежие, там... тролли ))))
Не нравится: что постоянно вылазит баннер про знакомство
Любимая рубрика на сайте: экономика
Пользователи, с которыми мне нравится здесь общаться: острословы))
Жду-не дождусь, когда: ТЧМС запустится
На портале хотелось бы почитать про: ТЧМС запустился
Любимый Myslo! Творите, вытворяйте, даже непотребщины и похабщины иногда вливать можно. ну без фанаизма, а то понравится))))
Ник на портале: sergo76
Имя offline: Сергей
Я работаю: В области рекламы
Помимо работы занимаюсь: Сном
На портале Myslo я уже: был
Причина, по которой я попал на портал: Острые комментарии на происходящее
Здесь мне нравится: да
Не нравится: Рубрика фотоконкурс. Как фотограф, хочу сказать, что выигрывают не профессиональные работы - а гавно с большим количеством лайков от знакомых, внуков, детей и племянниц. Можно разделить например ФОТОКОНКУРС МЫЛЬНИЦА и ФОТОКОНКУРС ПРО.
Любимая рубрика на сайте: Новости
Пользователи, с которыми мне нравится здесь общаться: Ягуська
Жду-не дождусь, когда: Мне снимут пару банов)))
На портале хотелось бы почитать про: Нечего желать - портал разносторонний (все есть)
Любимый Myslo! Удачи в бизнесе!
Ник на портале: g0nschik
Имя offline: Юрий
Я работаю: в IT
Помимо работы занимаюсь: Люблю путешествовать на автомобиле
На портале Myslo я уже: Скоро будет год (жду бейджик, ага!)
Причина, по которой я попал на портал: Друг кинул какую-то ссылку... Увлёкся чтением комментариев... Зарегистрировался и остался ;-)
Здесь мне нравится: Интересные люди и их комментарии, мнения, не всегда совпадающие. Благодаря этому новости освещаются со всех сторон, наиболее полно )) Люблю читать статьи про историю Тулы
Не нравится: Материалы с закрытым обсуждением (не всегда рекламные)
Любимая рубрика на сайте: Нет любимой, читаю всё подряд
Пользователи, с которыми мне нравится здесь общаться: Ценю чувство юмора, и обоснованную точку зрения
Жду-не дождусь, когда: Закончится реконструкция М2, и достроят Восточный обвод =)
На портале хотелось бы почитать про: Про то, как у всех всё хорошо. Но чтобы это обязательно было правдой!
Любимый Myslo! Наладьте быструю обратную связь с читателями! И творческих вам успехов, разумеется.
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