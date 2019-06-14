Myslo-люди: Знакомство №14

Продолжаем скидывать маски и знакомиться с нашими постоянными читателями и авторами «народных» блогов! Напомним, вы тоже можете поучаствовать в «Знакомстве»: нужно просто заполнить анкету и прислать фото. Те, кто уже получил от нас рассылку с анкетами — не поленитесь, найдите пару минут на ответы. Всегда приятно знать, с кем ты общаешься!

Ник на портале: Moro

Имя offline: Стас

На портале Myslo я уже: ощущение, что всегда

Причина, по которой я попал(а) на портал: искал новость, про событие, которое произошло в Туле

Здесь мне нравится: люди, с которыми я общаюсь не только здесь

Любимая рубрика на сайте: кушать подано, гульбарий, наржур

Пользователи, с которыми мне нравится здесь общаться: это видно в "активности"

Жду-не дождусь, когда: поеду в Тай

Любимый Myslo! будь таким же доброжелательным и отзывчивым к пользователям, помогая в решении проблем

Ник на портале: Влад.

Имя offline: Владислав

На портале Myslo я уже: Больше 3-х лет

Причина, по которой я попал(а) на портал: Интересные темы, возможность обсуждения, общение с разными людьми.

Здесь мне нравится: Общение.

Любимая рубрика на сайте: Погода, ЧП, жизнь города.

Пользователи, с которыми мне нравится здесь общаться: Практически все, за некоторым исключением.

Жду-не дождусь, когда: Пообщаюсь с интересными людьми.

Любимый Myslo! Так держать ! Продолжайте радовать нас хорошими новостями из жизни нашего города.

Ник на портале: Nonsens71

Имя offline: Сергей

На портале Myslo я уже: 2 годика))

Причина, по которой я попал(а) на портал: Узнать происходящее в регионе

Здесь мне нравится: Разнообразное общение

Любимая рубрика на сайте: Гульбарий

Пользователи, с которыми мне нравится здесь общаться: Все интересны

Жду-не дождусь, когда: Каникулы)))

Любимый Myslo! Процветания!

Ник на портале: Elle25

Имя offline: Елена

На портале Myslo я уже: С мая 2018 года

Причина, по которой я попал(а) на портал: Начала читать "Гульбарий" и зарегистрировалась на портале.

Здесь мне нравится: Читать новости региона и общение с интересными людьми.

Любимая рубрика на сайте: Мне все рубрики интересны.

Пользователи, с которыми мне нравится здесь общаться: Мне нравится общаться со всеми, кроме хамов.

Жду-не дождусь, когда: ....я наконец соберусь и напишу блог.)))

Любимый Myslo! Желаю процветания и побольше подписчиков!

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