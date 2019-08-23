Myslo-люди: Знакомство №20

Продолжаем скидывать маски и знакомиться с нашими постоянными читателями и авторами «народных» блогов! Напомним, вы тоже можете поучаствовать в «Знакомстве»: нужно просто заполнить анкету и прислать фото. Те, кто уже получил от нас рассылку с анкетами — не поленитесь, найдите пару минут на ответы. Всегда приятно знать, с кем ты общаешься!

Ник на портале: TARANTINO

Имя offline: Евгений

Я работаю: Москва-Сити в одной из башен, даже в двух ))

Помимо работы занимаюсь: Семьей, очень люблю младшего сына, так-же есть дачный участок, где любим проводить летнее время, как отдыхом, так и посевом. Еще немного автомобилями.

На портале Myslo я уже: Более 4-х лет

Причина, по которой я попал на портал: Как-то зашел почитать, так и остался здесь

Здесь мне нравится: Все почти))

Не нравится: То, что некоторые человеки считают себя умнее других, хоть и не знакомого тебе человека нельзя недооценивать. Еще не нравятся некоторые, прям все такие правильные, законопослушные ))

Любимая рубрика на сайте: Многие нравятся, какие-то конкретно выделить не могу

Пользователи, с которыми мне нравится здесь общаться: Да со всеми общаюсь

Жду-не дождусь, когда: Жить станет легче))

На портале хотелось бы почитать про: Не только новости областного центра, но и всей области

Любимый Myslo! Удачи конечно и всех благ!

Ник на портале: GRIBORY)))

Имя offline: Иннокентий Петрович

Я работаю: Повар-сварщик на МКС

Помимо работы занимаюсь: алкоголизмом)

На портале Myslo я уже: лет 5 наверное

Причина, по которой я попал на портал: читал новости и увидел что их можно комментировать)

Здесь мне нравится: в небольшой степени поделиться своим мнением, поугарать над "фанатиками"

Не нравится: минимальное количество информации в статье, реклама некачественных услуг и товаров(и то что рекламные посты нельзя комментировать), накрученные голоса в фотоконкурсах

Любимая рубрика на сайте: Дежурная часть

Пользователи, с которыми мне нравится здесь общаться: ни с кем не общаюсь толком

Жду-не дождусь, когда: можно будет писать матом)

На портале хотелось бы почитать про: познавательные статьи

Любимый Myslo! Желаю меньше рекламного мусора и больше хороших новостей

Ник на портале: YustasK

Имя offline: Юрий

Я работаю: Работаю уже 39 лет.

Помимо работы занимаюсь: Отдыхаю от основной работы.

На портале Myslo я уже: Точно не помню. Надо узнать у Myslo.

Причина, по которой я попал на портал: Покупал и читал Слободу когда газета была 4 страницы и ч/б, сейчас читаю на планшета. Как то так!

Здесь мне нравится: Да!!!

Не нравится: Когда закрывают комментарии. Видно авторы боятся народной правды!

Любимая рубрика на сайте: Все ,но в основном новости.

Пользователи, с которыми мне нравится здесь общаться: У нас на портале много адекватных людей ,с шорошим юмором.

Жду-не дождусь, когда: Не знаю. Много чего жду.

Любимый Myslo! Хорошего настроения!

Ник на портале: sеvast

Имя offline: Сергей

Я работаю: Работаю.

Помимо работы занимаюсь: "Не в силах выдержать несовершенство этого мира" придумываю я себе сны в картинках.

На портале Myslo я уже: Второй раз, пришёл за новостями и новостями в комментариях.

Причина, по которой я попал на портал: Общение интроверта.

Здесь мне нравится: Печатать буквы.

Не нравится: Нельзя матом ругаться.

Любимая рубрика на сайте: Курилка.

Пользователи, с которыми мне нравится здесь общаться: Хейтеры.

Жду-не дождусь, когда: Питончик поставит мне лайк за вумный комментарий.

На портале хотелось бы почитать про: "Редкий подвиг героизма и мирный праздник именин..."

Любимый Myslo! Анонимусов побольше.

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