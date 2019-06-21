Myslo-люди: Знакомство №15
Продолжаем скидывать маски и знакомиться с нашими постоянными читателями и авторами «народных» блогов! Напомним, вы тоже можете поучаствовать в «Знакомстве»: нужно просто заполнить анкету и прислать фото. Те, кто уже получил от нас рассылку с анкетами — не поленитесь, найдите пару минут на ответы. Всегда приятно знать, с кем ты общаешься!
Ник на портале: Светлана Тульская
Имя offline: В это сложно поверить, но Светлана..
Я работаю: Я работаю руками... быстро и крепко... но перед этим я работаю головой.. медленно и долго... Я профессиональный музыкант (артист оркестра) и педагог.
Помимо работы занимаюсь: Я люблю путешествия, отдых на природе. Круг увлечений обширен, от вязания до земляных работ на дачном участке. Мне нравится сидеть на диване, завёрнутой в плед, и смотреть старые советские фильмы, попивая чаёк со свежеиспечённым пирогом. Люблю играть на фортепиано. Да!!! Мои соседи слушают правильную музыку.. хотят они этого или не хотят... Ну и следить стараюсь за фигурой, чуть отвлекусь — она жуёт..
На портале Myslo я уже: С 6 ноября 2016 года. Именно в этот день вышла статья с просьбой защитить и не дать закрыть оркестр русских народных инструментов "Тульские узоры". А в Управлении по спорту, культуре и молодежной политике горда Тулы заверили, что коллективу волноваться не о чем. Действительно, коллективу больше волноваться не о чем - оркестра больше нет. Пользуясь случаем, благодарю редакцию за правдивое освещение ситуации, а портальцев - за поддержку.
Причина, по которой я попал(а) на портал: Я пришла на портал пропагандировать русское народное музыкальное искусство. Хотела, чтобы больше людей полюбило качественную музыку. И я очень рада, что у меня получилось.
Здесь мне нравится: "Мне нравится, что вы больны не мной..."
Здорово, что есть подобная площадка для общения на новостных темах Тулы и области. Мне интересны мнения и размышления разных людей. И мне нравится, что на портале есть виртуальная возможность применить мой аватарский кнут и пряник.
Не нравится: Я ненавижу власть и деньги... когда они в чужих руках...
Мне не нравятся накрутки в конкурсах. А в комментариях не люблю ссоры, хамство, некое снисхождение и снобизм со стороны некоторых портальцев, пошлости, достойные лички, а так же бесконечный флуд, рассчитанный на взаимное плюсование.
Любимая рубрика на сайте: Очень люблю блоги Сергея Гусева о старине и древностях, статьи Елены Рябиковой, репортажи Сергея Старикова, тесты от Юлии Королевой, Гульбарий, Уличная мода, Кушать подано, Лучшие комментарии НЕДЕЛИ (извините, не "подколоть" не смогла)!!!
Пользователи, с которыми мне нравится здесь общаться: Мне нравится общение с умными, добрыми, эрудированными, с чувством юмора людьми... Это люди, с которыми я общаюсь и вне портала, а так же те, на кого я подписана. В жизни я неконфликтный человек, врагов нет. Так что, если вы считаете меня своим врагом - поздравляю - вас нет!
Жду-не дождусь, когда: Да не дай Бог и правда - буду ждать и не дождусь...
Я очень жду, что Тула станет комфортным для проживания людей городом.. Что построят новый мост из Заречья, Восточный обвод, отличные дороги, накроют, наконец, лопушком очистные... Наладится работа транспорта... Вода всегда будет в кранах туляков... Культурная жизнь города будет соответствовать самому высокому уровню.. чтобы ветви власти перестали вести себя как сучья, а власть повернётся к народу лицом и перестанет ходить в народ только по большой нужде...
Остановите уже кто-нибудь меня.. меня снова понесло...
На портале хотелось бы почитать про: Про то, "как космические корабли бороздят просторы Вселенной..." ну и про то, как есть всё, что нравится и не поправляться..
Любимый Myslo! Пожелать что-нибудь? Желать надо только конкретных вещей)
Любимый Myslo! Желаю стабильности и процветания.. здоровья всем работникам редакции.. Крепких нервов корректору (Людмилу очень люблю и уважаю). Пусть премодерация блогов будет быстрой и лёгкой, как пассажи Шопена... Желаю, чтобы корреспонденты получали литературные и журналистские премии (желательно, и в денежном эквиваленте) В общем, "Желаю, чтобы все!!!"
Ой, всё! Всех целую.
Ник на портале: Makl
Имя offline: Макеенкова Любовь Анатольевна
Я работаю: Пенсионеркой! В прежней жизни - инженер по ремонту электронного оборудования.
Помимо работы занимаюсь: Здесь всё стандартно - дети, внуки, дача, интернет... Хотелось бы найти настоящую работу в Туле, но понимаю всю маниловщину этой хотелки.
На портале Myslo я уже: Примерно 5 лет, был перерыв года три.
Причина, по которой я попал(а) на портал: Знаю обе причины — когда и зачем. В начале специально зарегилась, чтобы высказаться в защиту трамвая, когда услышала о планах расширения проспекта Ленина. Потом из VK узнала, что, оказывается, здесь полно собаконенавистников. Я люблю спорить, ради интереса ещё раз пришла. И что-то задержалась...
Здесь мне нравится: В основном читаю новости, иногда блоги. Выкладываю фотки — не вижу смысла их секретить. На всё остальное реально не хватает времени.
Любимая рубрика на сайте: Новостная лента. Читаю блоги Зверьё моё, Народный журналист.
Пользователи, с которыми мне нравится здесь общаться: Все, которые умеют аргументированно спорить. Меня не волнуюют минусы, но изредка возникает вопрос — а почему минус? Хотелось бы специальную кнопочку, по которой посылался бы запрос автору минуса с просьбой разъяснения.
Жду-не дождусь, когда: Будут аналитические материалы, вскрывающие причины негативных явлений и событий, журналисткие расследования. Пока это можно прочитать в основном в комментах, от диванных аналитиков.
Любимый Myslo! Моё пожелание в конце переходит в вопль!
Дорогая всем редакция Мысло!
Мои мысли вновь прокисли как сусло...
Прекратите вы печатать этот бред
От астрологов из местных гибдэдэд!
Есть проверенный столетьями закон:
Лженауки - признак лихости времен.
И когда наверх всплывает эта муть,
То и в жизни ожидаешь страх и жуть.
В Богородицке трагедий больше нет?
На дорогах-переходах тишь да гладь?
Нечем стало заниматься гибдэдэ,
Лишь в астрологов осталось поиграть?
Лучше пусть администрацию трясут!
Не дают в служебных креслах почивать.
Не один совместный рейд пусть проведут -
Пассажирские маршруты проверять.
Остановкам - самый пристальный контроль.
Очень много новых нужно создавать -
Город пусть растет и пОперек, и вдоль.
Людям вдоль и поперЕк нельзя скакать!
Нас нельзя в оленей-зомби превращать -
Каждой остановке - зебру для людей!
В ГибДэДэ должны не гороскоп писать,
А дороги делать зоной без смертей...
Чтоб и в Богородицке, и в Туле, и везде -
Бабушки и внуки не гибли по весне!!!!!!!!!!!!
Ник на портале: Volk177
Имя offline: Артур
Я работаю: Везде где труд оплачивается достойно в рамках УК, УПК, ГК ГПК, КоАП России.
Помимо работы занимаюсь: А всем, к чему лежит душа.
На портале Myslo я уже: Давно... точно не помню... года с 2015-2016 года точно.
Причина, по которой я попал(а) на портал: От нефига делать, а точнее Искал информацию про губернатора.
Здесь мне нравится: В целом нравиться все, и люди и новости и атмосфера/
Не нравится: Контекстная реклама, которая закрывает весь экран телефона
Любимая рубрика на сайте: Люблю почитать периодами все, отдельно выделить ни чего не могу.
Пользователи, с которыми мне нравится здесь общаться: А со всеми, у каждого есть своя харизма, мнение и видение вопроса.
Жду-не дождусь, когда: Рак на горе совершить какой-либо акт ему не свойственный.
На портале хотелось бы почитать про: про прозу жизни в честном ее исполнении без прикрас, и минимума цензуры, особенно в отношении острых статей - свобода слова должна быть, но в рамках литературного слога!
Любимый Myslo! Дальнейшего развития, минимума ценза и что бы MySlo само себе пожелала
Ник на портале: Василиса
Имя offline: Лариса
Я работаю: В детском дошкольном учреждении. В должности заместителя директора по АХД.
Помимо работы занимаюсь: Моё хобби - любимая дача и далее компотики/помидорчики/огурчики/картоха. Картохой мы занимаемся конкретно, т.е. на продажу.... это рекламка. Обращайтесь!
А хотелось бы чтобы это был крепкий и здоровый сон!
На портале Myslo я уже: Пару лет или что-то около этого.
Причина, по которой я попал(а) на портал: Интересовала какая-то информация, нашла её здесь. Сначала просто комментарии читала, потом чуток осмелела. В свободное от работы время пропадаю " в портале"!
Здесь мне нравится: Общение, юмор, хорошие новости и любая полезная для меня информация.
Не нравится: Оставлю ка я своё мнение при себе.
Любимая рубрика на сайте: Блоги. ДЧ. Жизнь Тулы и области. Конкурсы.
Пользователи, с которыми мне нравится здесь общаться: Общаюсь очень мало и с некоторыми, они себя узнают.
Жду-не дождусь, когда: Когда мы будем жить, а не выживать...... Если я ЭТО напишу, то мечта не сбудется. А как потом жить без мечты :)
На портале хотелось бы почитать про: Хорошие и позитивные новости. А ещё о выздоровлении больных деток.
Любимый Myslo! Мусло, я желаю вам благодарных читателей. Классных комментаторов. И отличных журналистов!
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