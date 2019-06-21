Myslo-люди: Знакомство №15

Продолжаем скидывать маски и знакомиться с нашими постоянными читателями и авторами «народных» блогов! Напомним, вы тоже можете поучаствовать в «Знакомстве»: нужно просто заполнить анкету и прислать фото. Те, кто уже получил от нас рассылку с анкетами — не поленитесь, найдите пару минут на ответы. Всегда приятно знать, с кем ты общаешься!

Ник на портале: Светлана Тульская

Имя offline: В это сложно поверить, но Светлана..

Я работаю: Я работаю руками... быстро и крепко... но перед этим я работаю головой.. медленно и долго... Я профессиональный музыкант (артист оркестра) и педагог.

Помимо работы занимаюсь: Я люблю путешествия, отдых на природе. Круг увлечений обширен, от вязания до земляных работ на дачном участке. Мне нравится сидеть на диване, завёрнутой в плед, и смотреть старые советские фильмы, попивая чаёк со свежеиспечённым пирогом. Люблю играть на фортепиано. Да!!! Мои соседи слушают правильную музыку.. хотят они этого или не хотят... Ну и следить стараюсь за фигурой, чуть отвлекусь — она жуёт..

На портале Myslo я уже: С 6 ноября 2016 года. Именно в этот день вышла статья с просьбой защитить и не дать закрыть оркестр русских народных инструментов "Тульские узоры". А в Управлении по спорту, культуре и молодежной политике горда Тулы заверили, что коллективу волноваться не о чем. Действительно, коллективу больше волноваться не о чем - оркестра больше нет. Пользуясь случаем, благодарю редакцию за правдивое освещение ситуации, а портальцев - за поддержку.

Причина, по которой я попал(а) на портал: Я пришла на портал пропагандировать русское народное музыкальное искусство. Хотела, чтобы больше людей полюбило качественную музыку. И я очень рада, что у меня получилось.

Здесь мне нравится: "Мне нравится, что вы больны не мной..."

Здорово, что есть подобная площадка для общения на новостных темах Тулы и области. Мне интересны мнения и размышления разных людей. И мне нравится, что на портале есть виртуальная возможность применить мой аватарский кнут и пряник.

Не нравится: Я ненавижу власть и деньги... когда они в чужих руках...

Мне не нравятся накрутки в конкурсах. А в комментариях не люблю ссоры, хамство, некое снисхождение и снобизм со стороны некоторых портальцев, пошлости, достойные лички, а так же бесконечный флуд, рассчитанный на взаимное плюсование.

Любимая рубрика на сайте: Очень люблю блоги Сергея Гусева о старине и древностях, статьи Елены Рябиковой, репортажи Сергея Старикова, тесты от Юлии Королевой, Гульбарий, Уличная мода, Кушать подано, Лучшие комментарии НЕДЕЛИ (извините, не "подколоть" не смогла)!!!

Пользователи, с которыми мне нравится здесь общаться: Мне нравится общение с умными, добрыми, эрудированными, с чувством юмора людьми... Это люди, с которыми я общаюсь и вне портала, а так же те, на кого я подписана. В жизни я неконфликтный человек, врагов нет. Так что, если вы считаете меня своим врагом - поздравляю - вас нет!

Жду-не дождусь, когда: Да не дай Бог и правда - буду ждать и не дождусь...

Я очень жду, что Тула станет комфортным для проживания людей городом.. Что построят новый мост из Заречья, Восточный обвод, отличные дороги, накроют, наконец, лопушком очистные... Наладится работа транспорта... Вода всегда будет в кранах туляков... Культурная жизнь города будет соответствовать самому высокому уровню.. чтобы ветви власти перестали вести себя как сучья, а власть повернётся к народу лицом и перестанет ходить в народ только по большой нужде...

Остановите уже кто-нибудь меня.. меня снова понесло...

На портале хотелось бы почитать про: Про то, "как космические корабли бороздят просторы Вселенной..." ну и про то, как есть всё, что нравится и не поправляться..

Любимый Myslo! Пожелать что-нибудь? Желать надо только конкретных вещей)

Любимый Myslo! Желаю стабильности и процветания.. здоровья всем работникам редакции.. Крепких нервов корректору (Людмилу очень люблю и уважаю). Пусть премодерация блогов будет быстрой и лёгкой, как пассажи Шопена... Желаю, чтобы корреспонденты получали литературные и журналистские премии (желательно, и в денежном эквиваленте) В общем, "Желаю, чтобы все!!!"

Ой, всё! Всех целую.

Ник на портале: Makl

Имя offline: Макеенкова Любовь Анатольевна

Я работаю: Пенсионеркой! В прежней жизни - инженер по ремонту электронного оборудования.

Помимо работы занимаюсь: Здесь всё стандартно - дети, внуки, дача, интернет... Хотелось бы найти настоящую работу в Туле, но понимаю всю маниловщину этой хотелки.

На портале Myslo я уже: Примерно 5 лет, был перерыв года три.

Причина, по которой я попал(а) на портал: Знаю обе причины — когда и зачем. В начале специально зарегилась, чтобы высказаться в защиту трамвая, когда услышала о планах расширения проспекта Ленина. Потом из VK узнала, что, оказывается, здесь полно собаконенавистников. Я люблю спорить, ради интереса ещё раз пришла. И что-то задержалась...

Здесь мне нравится: В основном читаю новости, иногда блоги. Выкладываю фотки — не вижу смысла их секретить. На всё остальное реально не хватает времени.

Любимая рубрика на сайте: Новостная лента. Читаю блоги Зверьё моё, Народный журналист.

Пользователи, с которыми мне нравится здесь общаться: Все, которые умеют аргументированно спорить. Меня не волнуюют минусы, но изредка возникает вопрос — а почему минус? Хотелось бы специальную кнопочку, по которой посылался бы запрос автору минуса с просьбой разъяснения.

Жду-не дождусь, когда: Будут аналитические материалы, вскрывающие причины негативных явлений и событий, журналисткие расследования. Пока это можно прочитать в основном в комментах, от диванных аналитиков.

Любимый Myslo! Моё пожелание в конце переходит в вопль!

Дорогая всем редакция Мысло!

Мои мысли вновь прокисли как сусло...

Прекратите вы печатать этот бред

От астрологов из местных гибдэдэд!

Есть проверенный столетьями закон:

Лженауки - признак лихости времен.

И когда наверх всплывает эта муть,

То и в жизни ожидаешь страх и жуть.

В Богородицке трагедий больше нет?

На дорогах-переходах тишь да гладь?

Нечем стало заниматься гибдэдэ,

Лишь в астрологов осталось поиграть?

Лучше пусть администрацию трясут!

Не дают в служебных креслах почивать.

Не один совместный рейд пусть проведут -

Пассажирские маршруты проверять.

Остановкам - самый пристальный контроль.

Очень много новых нужно создавать -

Город пусть растет и пОперек, и вдоль.

Людям вдоль и поперЕк нельзя скакать!

Нас нельзя в оленей-зомби превращать -

Каждой остановке - зебру для людей!

В ГибДэДэ должны не гороскоп писать,

А дороги делать зоной без смертей...

Чтоб и в Богородицке, и в Туле, и везде -

Бабушки и внуки не гибли по весне!!!!!!!!!!!!

Ник на портале: Volk177

Имя offline: Артур

Я работаю: Везде где труд оплачивается достойно в рамках УК, УПК, ГК ГПК, КоАП России.

Помимо работы занимаюсь: А всем, к чему лежит душа.

На портале Myslo я уже: Давно... точно не помню... года с 2015-2016 года точно.

Причина, по которой я попал(а) на портал: От нефига делать, а точнее Искал информацию про губернатора.

Здесь мне нравится: В целом нравиться все, и люди и новости и атмосфера/



Не нравится: Контекстная реклама, которая закрывает весь экран телефона

Любимая рубрика на сайте: Люблю почитать периодами все, отдельно выделить ни чего не могу.

Пользователи, с которыми мне нравится здесь общаться: А со всеми, у каждого есть своя харизма, мнение и видение вопроса.

Жду-не дождусь, когда: Рак на горе совершить какой-либо акт ему не свойственный.

На портале хотелось бы почитать про: про прозу жизни в честном ее исполнении без прикрас, и минимума цензуры, особенно в отношении острых статей - свобода слова должна быть, но в рамках литературного слога!

Любимый Myslo! Дальнейшего развития, минимума ценза и что бы MySlo само себе пожелала

Ник на портале: Василиса

Имя offline: Лариса

Я работаю: В детском дошкольном учреждении. В должности заместителя директора по АХД.

Помимо работы занимаюсь: Моё хобби - любимая дача и далее компотики/помидорчики/огурчики/картоха. Картохой мы занимаемся конкретно, т.е. на продажу.... это рекламка. Обращайтесь!

А хотелось бы чтобы это был крепкий и здоровый сон!

На портале Myslo я уже: Пару лет или что-то около этого.

Причина, по которой я попал(а) на портал: Интересовала какая-то информация, нашла её здесь. Сначала просто комментарии читала, потом чуток осмелела. В свободное от работы время пропадаю " в портале"!

Здесь мне нравится: Общение, юмор, хорошие новости и любая полезная для меня информация.

Не нравится: Оставлю ка я своё мнение при себе.

Любимая рубрика на сайте: Блоги. ДЧ. Жизнь Тулы и области. Конкурсы.

Пользователи, с которыми мне нравится здесь общаться: Общаюсь очень мало и с некоторыми, они себя узнают.

Жду-не дождусь, когда: Когда мы будем жить, а не выживать...... Если я ЭТО напишу, то мечта не сбудется. А как потом жить без мечты :)

На портале хотелось бы почитать про: Хорошие и позитивные новости. А ещё о выздоровлении больных деток.

Любимый Myslo! Мусло, я желаю вам благодарных читателей. Классных комментаторов. И отличных журналистов!

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