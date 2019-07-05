Myslo-люди: Знакомство №17

Продолжаем скидывать маски и знакомиться с нашими постоянными читателями и авторами «народных» блогов! Напомним, вы тоже можете поучаствовать в «Знакомстве»: нужно просто заполнить анкету и прислать фото. Те, кто уже получил от нас рассылку с анкетами — не поленитесь, найдите пару минут на ответы. Всегда приятно знать, с кем ты общаешься!

Ник на портале: КренделЪ Боб

Имя offline: Андрей

Я работаю: Пенсионер, мастер по ремонту обуви.

Помимо работы занимаюсь: Диванный эксперт.

На портале Myslo я уже: Четвёртый год.

Причина, по которой я попал на портал: Как-то шарился в поисках новостей по области.

Здесь мне нравится: Общение, новости, обсуждения, юмор, возможность добавить пост в блог, решить проблему, да и многое другое.

Не нравится: Пока недостатков не обнаружил.

Любимая рубрика на сайте: Новостная, Кушать подано.

Пользователи, с которыми мне нравится здесь общаться: Со всеми.

Жду-не дождусь, когда: Правительство и чиновники всё таки начнут думать не только о себе.

На портале хотелось бы почитать про: В принципе, всё устраивает.

Любимый Myslo! Дальнейшего развития, позитивных и правдивых новостей и да, чатик бы не помешал, дабы разгрузить общение в комментариях.

Ник на портале: DArt2J

Имя offline: Артем

Я работаю: Манагер/разнорабочий/эникей.

Помимо работы занимаюсь: Семья, код и огород.

На портале Myslo я уже: Подвергался репрессиям.

Причина, по которой я попал на портал: Дико соскучился по форумовкам, люблю такой формат пьянок. Зарегался, а тут, как раз, Щебенка организовалась. Люблю,когда желания материализуются.

Здесь мне нравится: Ставить минусы.

Не нравится: То, что перестали постить сиськи на заглавной фотке в рубрике входного дня. Ерисковская, вернись!!!

Любимая рубрика на сайте: Прогноз погоды, в особенности комменты, конечно же.

Пользователи, с которыми мне нравится здесь общаться: so/so

люблю комменты Нободи...... как скажет..... .... ...... ржу.... вот ... молодец дядя) В отличии от Зураба, этого вообще не перевариваю...

Жду-не дождусь, когда: Забанят Зураба.

На портале хотелось бы почитать про: То, как Зурабушка утирает слезки.

Любимый Myslo! Примите в дар носок и будьте свободными!

Ник на портале: Цветеастроениясиний

Имя offline: Наталья

Я работаю: В крупной международной компании FMCG сектора.

Помимо работы занимаюсь: Воспитанием детей и собаки.

На портале Myslo я уже: Много лет.

Причина, по которой я попала на портал: Много полезной информации и общение с интересными людьми, возможность высказать свое мнение.

Здесь мне нравится: Гульбарий, Тула историческая, Новости.

Не нравится: Накрутки в фотоконкурсах.

Любимая рубрика на сайте: Гульбарий, Народный журналист.

Пользователи, с которыми мне нравится здесь общаться: У меня в подписке

Жду-не дождусь, когда: Поедем с семьей в отпуск.

На портале хотелось бы почитать про: Корреспондентов Слободы, чаще всего они остаются "за кадром", работу редакции.

Любимый Myslo! Ярких событий, благодарных читателей, профессионального роста, вдохновения и успехов во всем!

Ник на портале: Роман 1979

Имя offline: Роман

Я работаю: На одном из оборонных предприятий.

Помимо работы занимаюсь: Отдыхом от работы.

На портале Myslo я уже: Если не ошибаюсь, с 2013 года.

Причина, по которой я попал на портал: Уже не помню.

Здесь мне нравится: Многое..

Не нравится: Склоки, ругань на портале.

Любимая рубрика на сайте: Их много..

Пользователи, с которыми мне нравится здесь общаться: Их тоже много...

Жду-не дождусь, когда: Наступит отпуск.

На портале хотелось бы почитать про: Побольше исторических материалов о нашем городе

Любимый Myslo! Развития портала,побольше свежих,и хороших новостей.

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