Myslo-люди: Знакомство №17
Продолжаем скидывать маски и знакомиться с нашими постоянными читателями и авторами «народных» блогов! Напомним, вы тоже можете поучаствовать в «Знакомстве»: нужно просто заполнить анкету и прислать фото. Те, кто уже получил от нас рассылку с анкетами — не поленитесь, найдите пару минут на ответы. Всегда приятно знать, с кем ты общаешься!
Ник на портале: КренделЪ Боб
Имя offline: Андрей
Я работаю: Пенсионер, мастер по ремонту обуви.
Помимо работы занимаюсь: Диванный эксперт.
На портале Myslo я уже: Четвёртый год.
Причина, по которой я попал на портал: Как-то шарился в поисках новостей по области.
Здесь мне нравится: Общение, новости, обсуждения, юмор, возможность добавить пост в блог, решить проблему, да и многое другое.
Не нравится: Пока недостатков не обнаружил.
Любимая рубрика на сайте: Новостная, Кушать подано.
Пользователи, с которыми мне нравится здесь общаться: Со всеми.
Жду-не дождусь, когда: Правительство и чиновники всё таки начнут думать не только о себе.
На портале хотелось бы почитать про: В принципе, всё устраивает.
Любимый Myslo! Дальнейшего развития, позитивных и правдивых новостей и да, чатик бы не помешал, дабы разгрузить общение в комментариях.
Ник на портале: DArt2J
Имя offline: Артем
Я работаю: Манагер/разнорабочий/эникей.
Помимо работы занимаюсь: Семья, код и огород.
На портале Myslo я уже: Подвергался репрессиям.
Причина, по которой я попал на портал: Дико соскучился по форумовкам, люблю такой формат пьянок. Зарегался, а тут, как раз, Щебенка организовалась. Люблю,когда желания материализуются.
Здесь мне нравится: Ставить минусы.
Не нравится: То, что перестали постить сиськи на заглавной фотке в рубрике входного дня. Ерисковская, вернись!!!
Любимая рубрика на сайте: Прогноз погоды, в особенности комменты, конечно же.
Пользователи, с которыми мне нравится здесь общаться: so/so
люблю комменты Нободи...... как скажет..... .... ...... ржу.... вот ... молодец дядя) В отличии от Зураба, этого вообще не перевариваю...
Жду-не дождусь, когда: Забанят Зураба.
На портале хотелось бы почитать про: То, как Зурабушка утирает слезки.
Любимый Myslo! Примите в дар носок и будьте свободными!
Ник на портале: Цветеастроениясиний
Имя offline: Наталья
Я работаю: В крупной международной компании FMCG сектора.
Помимо работы занимаюсь: Воспитанием детей и собаки.
На портале Myslo я уже: Много лет.
Причина, по которой я попала на портал: Много полезной информации и общение с интересными людьми, возможность высказать свое мнение.
Здесь мне нравится: Гульбарий, Тула историческая, Новости.
Не нравится: Накрутки в фотоконкурсах.
Любимая рубрика на сайте: Гульбарий, Народный журналист.
Пользователи, с которыми мне нравится здесь общаться: У меня в подписке
Жду-не дождусь, когда: Поедем с семьей в отпуск.
На портале хотелось бы почитать про: Корреспондентов Слободы, чаще всего они остаются "за кадром", работу редакции.
Любимый Myslo! Ярких событий, благодарных читателей, профессионального роста, вдохновения и успехов во всем!
Ник на портале: Роман 1979
Имя offline: Роман
Я работаю: На одном из оборонных предприятий.
Помимо работы занимаюсь: Отдыхом от работы.
На портале Myslo я уже: Если не ошибаюсь, с 2013 года.
Причина, по которой я попал на портал: Уже не помню.
Здесь мне нравится: Многое..
Не нравится: Склоки, ругань на портале.
Любимая рубрика на сайте: Их много..
Пользователи, с которыми мне нравится здесь общаться: Их тоже много...
Жду-не дождусь, когда: Наступит отпуск.
На портале хотелось бы почитать про: Побольше исторических материалов о нашем городе
Любимый Myslo! Развития портала,побольше свежих,и хороших новостей.
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