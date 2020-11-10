Myslo-люди: Знакомство №21

Продолжаем скидывать маски и знакомиться с нашими постоянными читателями и авторами «народных» блогов! Напомним, вы тоже можете поучаствовать в «Знакомстве»: нужно просто заполнить анкету и прислать фото. Те, кто уже получил от нас рассылку с анкетами — не поленитесь, найдите пару минут на ответы. Всегда приятно знать, с кем ты общаешься!

Ник на портале: pantera_lana

Имя offline: Света

Я работаю: Инвалид 2 группы, но рук не опускаю! Образование высшее, специальность «Финансы и кредит».

Помимо работы занимаюсь (хобби\увлечения): Увлечений много.

Люблю писать стихи и прозу, письма. Вести дневники.

Нравится читать как художественную, так и научно- популярную литературу. Люблю книги по медицине, психологии, педагогике, религии.

Увлекаюсь медициной. Анамнезы, диагнозы, разные группы препаратов, лечение болезней- всё это мне так интересно!

Неравнодушна к музыке, живописи, созданию уюта в интерьере.

Подкармливаю бездомных и брошенных животных. Их боль — это моя боль.

Обожаю гулять на природе вместе с мужем. Собирать грибы, ягоды и целебные травы.

Домашние животные (хочу завести): Четыре кошки. Сима, Пушок, Лиза и Женя.



Любимое место\заведение в Туле: ЦПКиО им. Белоусова. Очень люблю кататься на аттракционах, особенно на Башне Падения!

На портале Myslo я уже: С 2014 года.

Сначала просто ставила «плюсы», а потом решила: была- не была! И начала писать комментарии сама.

Причина, по которой я попал (а) на портал: Меня всегда интересовали новости Тулы и области.

Здесь мне нравится: Узнавать самые свежие новости Тулы и области.

Читать комментарии портальцев и анализировать различные точки зрения на одну и ту же проблему.

Обмениваться мнением с умными и адекватными людьми.

Смотреть, кто меня оценил, написал мне ответ или сообщение. Интересно общаться с человеком, которого никогда не видела!

Не нравится: Ссоры и склоки на портале.

Те, кто ставит «минусы» от нечего делать, не имея за своими плечами даже одного комментария. Жалкие и позорные! Фу!

А ещё сильно бесят умники- снобы, которые оскорбляют других за «отстойные» машину, одежду, смартфон, парфюм и т. п.

«Богачи» хреновы, может, хватит??? Раздражаете ужасно!

Любимая рубрика на сайте: Дежурная часть, Слободские колбасы, Лучшие комментарии, Уголок православия, Зверьё моё… перечислять можно бесконечно!

Пользователи, с которыми мне нравится здесь общаться: Пусть это будет мой секрет. Здесь есть и милые, дружелюбные девушки, и воспитанные, обходительные парни. Вот с ними и люблю общаться!

Самые близкие единомышленники общаются со мной в «личке». Их пока всего двое. Очень интересные и умные люди. Мне так хорошо и легко с ними!

Жду-не дождусь, когда: Я почему-то верю, что все портальцы, которые когда-то писали, пишут сейчас или только будут писать, однажды обязательно встретятся и познакомятся друг с другом!

Вот этого момента жду- не дождусь!

На портале хотелось бы почитать про: Интересные, невыдуманные истории из жизни портальцев.

У кого-то дед прошёл войну; интересно и необычно познакомились родители.

Кто-то из портальцев любит заниматься творчеством или рукоделием.

Хотелось бы больше статей про медицину и здоровье. Только, пожалуйста, не рекламу всяких клиник!

В общем, тысяча и одна тема…

Любимый Myslo! Успехов тебе и процветания! Умных, адекватных и благодарных читателей! Спасибо, что ты есть!

Ник на портале: Федот Стрелец

Имя offline: Виктор

Я работаю: на благо России

Помимо работы занимаюсь (хобби\увлечения): собираю и коллекционирую модели военной техники

Домашние животные (хочу завести): попугаи

Любимое место\заведение в Туле: Казанская набережная и Центральный парк

На портале Myslo я уже: 1 год

Причина, по которой я попал (а) на портал: читал газету Слобода

Здесь мне нравится: темы о жизни нашей Оружейной столицы

Не нравится: реклама

Любимая рубрика на сайте: наржур и ДЧ

Пользователи, с которыми мне нравится здесь общаться: всё, кроме спамеров и жирных троллей

Жду-не дождусь, когда: на нашей улице будет праздник

На портале хотелось бы почитать про: правду, что творится в Туле и в области

Любимый Myslo! желаю процветания Вашему информационному сайту, чтобы он рос и превратился в большой информационно-развлекательный портал общероссийского и даже международного уровня!

Ник на портале: Людмила Н.

Имя offline: Новикова Людмила

Я работаю: ИП

Помимо работы занимаюсь (хобби\увлечения): люблю готовить, особенно вкусняшки к чаю; вязать крючком, вышивать крестиком, бисером и вообще заниматься рукоделием; читать; разгадывать кроссворды, ключворды и т. д.; и ещё много, всё не напишешь.

Домашние животные (хочу завести): было много, больше не хочу. Тяжело переносить утрату. Может, через некоторое время решусь.

Любимое место\заведение в Туле: центральный парк.

На портале Myslo я уже: Года три назад зарегистрировалась, но не затянуло. Потом вторая попытка. После перерыва около года. Теперь ни дня без портала.

Причина, по которой я попал (а) на портал: Решила почитать что-то и комментарии. Захотелось высказаться, высказалась и понеслось. Теперь не оторвать!

Здесь мне нравится: Общение. Ни на одном сайте такого плотного общения нет. В курсе событий и узнаёшь мнение других, иногда даже начинаешь воспринимать произошедшее по-другому. Получаешь заряд бодрости на весь день.

Не нравится: что отключены комментарии ко многим статьям, особенно рекламным. А зря! Рекламодатели должны знать, что о них думают и делать выводы… в лучшую сторону.

Любимая рубрика на сайте: Да много любимых! Если они интересные, то какая разница в какой рубрике?

Пользователи, с которыми мне нравится здесь общаться: Все! Даже нравятся те, кто «минусует» или пишет, злобно плюясь. Скинули негатив — ну и молодцы! Живите и радуйтесь!

Жду-не дождусь, когда: победим коронавирус!!! Ну и когда за коррупцию начнут сажать с полной конфискацией нажитого (боюсь, не дождусь, но помечтать-то можно?)

На портале хотелось бы почитать про: всё. Любые темы, главное, побольше статей и разнообразнее.

Любимый Myslo! Оставайтесь, пожалуйста, любимым!!!

Ник на портале: VKup

Имя offline: Геннадий

Я работаю: Всю жизнь работаю в академической науке. Занимаюсь климатом и динамикой Мирового океана. Правда, в России уже несколько лет на пенсии. Но продолжаю работать в США.

Помимо работы занимаюсь (хобби\увлечения): Совмещая с работой, путешествую и фотографирую. А также помимо работы: велосипед, горные лыжи, каяк. Иногда — яхты. Не прочь что-нибудь помастерить.

Домашние животные (хочу завести): Ну это собака — лабрадудл Рей. Тоже любит и часто путешествует с нами.

Любимое место\заведение в Туле: Сколько себя помню, начиная с детского сада и вот уже на пенсии, любимое место в Туле — это Центральный парк. Гуляли там группой, сбегали туда с уроков, водили в него сына и сейчас с удовольствием проводим с женой в парке свободное время, когда находимся в Туле.

В последние годы в городе появились новые уютные места, например, нам нравится Искра.

На портале Myslo я уже: На Myslo я уже и не припомню сколько. Долго. Лет десять или больше, если считать, когда он ещё по-другому назывался.

Причина, по которой я попал (а) на портал: Я довольно много времени провожу вне Тулы, точнее, даже больше, чем в ней, поэтому попал на Myslo и использую его для того, чтобы быть в курсе повседневной жизни города, чтобы чувствовать себя свободно при общении с многочисленными тульскими друзьями и родственниками.

Здесь мне нравится: Нравится широта тем охватываемая порталом, от бытового трёпа до официальной информации. Ну и естественно раскрученность. Держать руку на пульсе повседневной жизни города на сайте с несколькими десятками посетителей не очень увлекательно.

Не нравится: Если то, что мне не нравится я не могу изменить, то я это просто не замечаю и не обращаю на это внимания. Но если спрашивается с целью улучшения портала, то на Myslo я «не обращаю внимания” на неточные и «хайпующие” формулировки в заметках и заголовках, которые приходится мысленно «переводить”, чтобы понять о чём действительно идёт речь.

Ну и широта, широтой, но и глубина материала часто желательна поглубже.

Любимая рубрика на сайте: Любимые рубрики на сайте — гульбарий, фотоальбом. Необходимые и посещаемые (в произвольном порядке) — новости, курилка, народный журналист, сердитый гражданин, Тула историческая, блог редакции.

Пользователи, с которыми мне нравится здесь общаться: Все пользователи, с которыми я общаюсь мне нравятся! Я не понимаю зачем без принуждения общаться с тем, кто не нравится. Но всё сказанное не означает, что портальцы, с кем я ещё не общался, мне не нравятся. Просто пока ещё не пришлось пообщаться.

Жду-не дождусь, когда: Очевидно же, жду не дождусь, когда закончится эпопея с коронавирусом, чтобы вернуться к нормальной жизни. Даже если она уже не будет как прежде.

На портале хотелось бы почитать про: Рубрика «Мир” могла бы быть более систематической и содержательной

Любимый Myslo! Можно пожелать Myslo оставаться самими собой и реже менять и меньше зависеть от конкретных владельцев.

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