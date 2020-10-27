Печёночки, тоннель и рыба в бусах: Какие заставки на мониторах в редакции Myslo?

Обычно на экранах рабочих компьютеров в редакции Myslo – тексты, фото или панель администрирования (или проще говоря, «админка»). Сегодня попросила ребят свернуть все окна, чтобы увидеть ее величество заставку!

Говорят, по картинке, которую мы ставим на рабочий стол, можно многое узнать о человеке. Попробуем?

Покажем и вам. Только чур и вы запостите свои заставки в комментариях!



Татьяна Алексеева, генеральный директор «Слободы»:

— У меня на заставке альпийская лужайка с красными маками. Почему именно она? Это просто красиво! Мак — это символ свободы, очень нежный и страстный одновременно. В Тульской области нет маковых полей, Поэтому альпийская лужайка на моем мониторе — это как цель попасть туда!

Сергей Коваленко, директор интернет-проектов:

— Не знаю как так вышло, но на заставке рабочего стола вот уже 14 лет у меня стоит иллюстрация Олега Пащенко. Вопрос: «Что это за херня у тебя на рабочем столе?» — я слышал не один десяток раз. У меня нет на него ответа. Поэтому пришлось отгородить моник от случайных глаз. Думаю эти две печальные печёночки помогают с уверенностью смотреть в завтрашний день. А может и нет. Пусть и дальше будут, уж слишком давно мы вместе.



Юлия Королева, шеф-редактор Myslo:

— Как-то побывала с семьей в «Москвариуме», увидела дивную рыбу. Она сразу стала моей любимицей. Смотрите, какая красивая! Да она просто просилась на заставку! В бусах вроде как, улыбается искренне. Назвала я ее Устиньей и — в монитор. Когда выключаю компьютер вечером, всегда поглядываю в ее честные добрые глазки.



Кристина Вернигорина, корреспондент Myslo:

— У меня на заставке красивый и злобный рыжий кот. Глаза его прекрасны! Его вид меня умиляет и настраивает на рабочий лад.



Лариса Тимофеева, шеф-редактор газеты «Слобода»:

— У меня на экране — прекрасный итальянский городок Портофино, куда я обязательно когда-нибудь приеду))). А вообще, море — это моя стихия, то, что придает мне сил. Эта фотография меня успокаивает и обещает, что все будет хорошо!



Оксана Грудинина, корреспондент:

— Мяту я обожаю. Она ассоциируется с летом, свежестью и энергией. Зеленые и яркие обои на экране прибавляют сил, когда рабочий день затянулся.



Владимир Сундуков, SMM-редактор:

— Эти обои взяты из MacOS. Этот минималистичный стиль мне нравится. Отсекаем лишнее, оставляем основу! Так и в жизни — стремлюсь к аскезе.



Татьяна Афанасьева, автор блога

«Гульбарий», дизайнер «Слободы»:

— Никогда не парилась насчёт заставок рабочего стола. Эта стоит уже лет семь, устраивает цветом, контрастом и смыслом.



Алексей Пирязев, фотограф:

— Это фото было сделано мной 28 августа 2018 в Калининграде. Кафе «Мадам Буше» с открытой верандой и прекрасным видом на воду, остров Канта и собор. Почему эта картинка задержалась на рабочем компе в виде заставки рабочего стола — тут несколько причин.

Во-первых, это было одно из самых приятных и комфортных путешествий. Там сложилось всё великолепно: погода, впечатления, поездки на кабриолете. Идеальный летний отдых. И когда сидишь за рабочим компом работаешь, но в тот же миг можно сменить столик и окружение ?

Во-вторых, нам с супругой нравятся лилии. У нас есть своя длинная история связанная с этими цветами.

В-третьих, это фото вне времени, тут нет ярких примет определённого времени (если сильно не приглядываться) Оно может быть сделано и в 2020, и в 1920, и 1780 годах. Такое окошко во времени и пространстве переносит в Янтарное королевство, которое описал в своих романах «Хроники Амбера» Роджер Желязны.



Юлия Александрова, редактор отдела социальных проблем:

— Обожаю смотреть на звездопад! В этом августе удалось заснять красивейшую Луну. Ее и определила на заставку. В ночном небе на мониторе есть и безусловный плюс: я за практичность, а на темном фоне все иконки рабочего стола хорошо различимы.



Екатерина Белова, шеф-редактор

журнала «Модный город», автор Myslo

— У меня заставка вот такая. Я ее не вижу, и, честно говоря, она мне вообще не важна.



Алексей Герасимов, администратор портала,

ведущий блога «Лучшие комментарии недели»:

— Цветной дым — потому что хотелось цвета, движения, чтобы рабочий стол не был просто черным прямоугольником. А все остальные картинки с сюжетом или просто отвлекали или их приходилось слишком часто менять под настроение. Поэтому ды-ы-ым, цветной и клубящийся. Гипнотический!



Лев Рычковский, руководитель IT-отдела:

— Мой рабочий стол минималистичен. Всякие фоновые картинки мне не нравятся — на них бывает сложно разобрать ярлыки и надписи, поэтому перешел на однотонный цвет. Мой фон — мой любимый цвет. Нашедшему кота полагается приз!



Артем Жильцов, корреспондент:

– На моем рабочем столе папки с различной документацией, которую я использую при написании репортажей. А еще там символика футбольного клуба «Рома» – команда, за которую я болею с 10 лет.



Сергей Стариков, корреспондент:

– Это фото я сделал во время отдыха в Египте. Просто красиво и умиротворяет, этого иногда так не хватает! Каюсь, перед скриншотом привел рабочий стол в порядок, так как там нашлось много чего, что пора было отправить в архив :)



Леонид Почекин, вечерний редактор Myslo:

– Это стандартная заставка 10-й винды, которая периодически сама меняет картинки))). У меня установлено МФУ, соответственно, в мой комп периодически залезают другие люди – отсканировать-распечатать и так далее. Поэтому ставить что-то личное на заставку не хочется))).

А вот что говорят психологи о заставках на мониторах

Говорят, картинка на рабочем столе может многое рассказать о вашем темпераменте, характере и даже внутренних проблемах. Картинку мы выбираем не случайно. Так вот, если у вас на компьютере...

...природа

Возможно, вы зажаты и скованны. Не хватает внутренней свободы! Либо вы просто устали. Пора на отдых. Кстати, он может быть любым, не обязательно таким, каким вы его «рисуете» на выбранной заставке. Просто дайте себе волю и хорошенько развейтесь!

Заставки, от которых веет спокойствием (домик в лесу, горы, пушистые котики и морюшко) говорят о том, что вы человек чувствительный, ищете вдохновения. И да – его вам сейчас не достает. Вы хотите жить полной жизнью, но не можете или боитесь принимать решения. Пора выходить из зоны комфорта! Да порезче!

...близкие люди или вы сами

Заставки с собственными портретами, фотографиями членов семьи или второй половинки могут сказать о проблемах с самооценкой или во взаимоотношениях с вашей семьей (но это не точно). И если это так, то причины такого положения дел либо в недостатке внимания, либо в его переизбытке. Уделяйте больше внимания себе сами. Как говорится, «сама-сама-сама».

...стандартные заставки, которые вы не выбираете

Если на вашем мониторе долгое время стоит картинка, которую вам предложила система или поставил ваш сисадмин, у вам наверняка апатия. Вы не хотите что-то менять в жизни, устали, либо вас просто обуяла лень. Справиться с недостатком мотивации и внутренних сил помогут новое хобби или новые знакомства. Пора двигаться вперед!

...абстракции

Говорят об отсутствии плана, и вообще – о хаосе. В голове, в душе, в жизни вообще. Пора составлять планы, строить дорожную карту на ближайший год, ставить цели и рисовать пути движения к ним. Если абстракция поселилась в вашем сердце, вы перестаете видеть вокруг себя возможности. Открывайте глаза!

...города

Дома, люди, автомобили, ночные улицы на вашем мониторе говорят о том, что вы стремитесь к самореализации и идете по головам, в том числе и по своей собственной. У вас есть дело, и вы его делаете с полной самоотдачей. Не потеряйте себя в этом круговороте дел, целей и стремлений. Ищите золотую середину между миром материальным и духовным.

...что-то таинственное и необычное

Возможно, вам не хватает внимания окружающих? Вы ведь хотите привлечь его любой ценой. Оглядитесь вокруг. А вы сами внимательны к близким и друзьям?

А может, быть «весь вечер на арене» – ваш смысл жизни? Тогда продолжайте в том же духе, радуйте мир собой!

Психологи говорят: если вы долго не меняете заставку на мониторе, значит, внутренние проблемы есть. Но существует и обратный эффект: решить вопросы поможет смена заставки. Почаще меняйте картинку и жизнь изменится!

Друзья! Жду ваших заставок в комментариях. Погадаем? Обсудим?