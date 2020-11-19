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Агрессоров в бан! Изменения в правилах общения на Myslo

Агрессоров в бан! Изменения в правилах общения на Myslo

Всем привет! В нашей с виду дружной семейке Myslo иногда кипят нешуточные страсти. Одно дело по любви, а другое — потехи ради и развлечения для... 

Наслушавшись жалоб от затравленных пользователей, мы внесли в Правила общения на Myslo пункт № 9. Вот как он звучит:

9. Запрещены откровенные провокации и агрессивное преследование участников сообщества. Если вы стараетесь оставить едкий комментарий под каждым сообщением ненавистного вам пользователя и вспоминаете его недобрым словом по делу и без — это про вас. Не надо так, буллинг уже не в моде.

За все вышеизложенные нарушения вас ждет неминуемая блокировка.

Что скажете, друзья? Оздоровим атмосферу тут?

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 13:04 +25
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