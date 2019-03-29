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7 лучших комментариев: 16 февраля - 15 марта

7 лучших комментариев: 16 февраля - 15 марта

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

На дорогах Тулы устанавливают «плавающие» люки

 

- 2 -

В Туле на Одоевском шоссе посреди дороги грузовик застрял в яме

 

- 3 -

В Туле предлагают построить частное наземное метро

 

- 4 -

Эрик Давидыч о тульских дорогах: «Всё ровно и чётко»

 

- 5 -

Депутат Госдумы предложил штрафовать пассажиров поездов за грязные носки

 

- 6 -

В плехановском таборе снова обнаружены незаконные врезки в инженерные сети

 

- 7 -

Тест: Тайны тульских водоемов

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Автор: Алексей Герасимов, сегодня, в 19:05 +2
6 лучших комментариев: 1 - 15 февраля
6 лучших комментариев: 1 - 15 февраля
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