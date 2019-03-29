7 лучших комментариев: 16 февраля - 15 марта
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
На дорогах Тулы устанавливают «плавающие» люки
- 2 -
В Туле на Одоевском шоссе посреди дороги грузовик застрял в яме
- 3 -
В Туле предлагают построить частное наземное метро
- 4 -
Эрик Давидыч о тульских дорогах: «Всё ровно и чётко»
- 5 -
Депутат Госдумы предложил штрафовать пассажиров поездов за грязные носки
- 6 -
В плехановском таборе снова обнаружены незаконные врезки в инженерные сети
- 7 -
Тест: Тайны тульских водоемов
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