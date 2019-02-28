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В Туле на Одоевском шоссе посреди дороги грузовик застрял в яме
Кадр из видео.

В Туле на Одоевском шоссе посреди дороги грузовик застрял в яме

На месте происшествия образовалась пробка.

28 февраля в Туле на Одоевском шоссе посреди дороги застрял грузовик. Транспортное средство провалилось задними колесами в яму и не смогло продолжить путь. Об этом рассказали в группе «ВКонтакте» «Тульский видеоблог».

Грузовой автомобиль перевозил продовольственные товары. Сообщается, что проезжавшие мимо автомобилисты помогали водителю разгрузить фуру, чтобы хоть как-то уменьшить ее вес.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:56 +2
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