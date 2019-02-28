В Туле на Одоевском шоссе посреди дороги грузовик застрял в яме

Кадр из видео.

28 февраля в Туле на Одоевском шоссе посреди дороги застрял грузовик. Транспортное средство провалилось задними колесами в яму и не смогло продолжить путь. Об этом рассказали в группе «ВКонтакте» «Тульский видеоблог».

Грузовой автомобиль перевозил продовольственные товары. Сообщается, что проезжавшие мимо автомобилисты помогали водителю разгрузить фуру, чтобы хоть как-то уменьшить ее вес.