В плехановском таборе снова обнаружены незаконные врезки в инженерные сети

Специалисты «Тулагорводоканала» обследовали места поселения лиц цыганской национальности в поселке Плеханово. Общая задолженность проживающих по состоянию на февраль составляет более 800 тыс. рублей.

Жителям выдали девять уведомлений о планируемом приостановлении холодного водоснабжения из-за задолженности более двух расчетных периодов.

Также были составлены пять актов о несанкционированном подключении к централизованным сетям водоснабжения самовольно возведенного домовладения.