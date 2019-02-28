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В плехановском таборе снова обнаружены незаконные врезки в инженерные сети

В плехановском таборе снова обнаружены незаконные врезки в инженерные сети

На месте работали специалисты АО «Тулагорводоканал».

Специалисты «Тулагорводоканала» обследовали места поселения лиц цыганской национальности в поселке Плеханово. Общая задолженность проживающих по состоянию на февраль составляет более 800 тыс. рублей.

Жителям выдали девять уведомлений о планируемом приостановлении холодного водоснабжения из-за задолженности более двух расчетных периодов.

Также были составлены пять актов о несанкционированном подключении к централизованным сетям водоснабжения самовольно возведенного домовладения.

сегодня, в 10:26 +10
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