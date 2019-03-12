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На дорогах Тулы устанавливают «плавающие» люки
Фото пресс-службы администрации Тулы.

На дорогах Тулы устанавливают «плавающие» люки

По новой технологии в областном центре до начала лета будет установлено 100 таких люков.

Это исключит в дальнейшем провалы крышек люков и их разрушение из-за транспортной нагрузки. Активные работы по ремонту колодцев с применением технологии «плавающий люк» сейчас проходят на улице Советской.

По поручению губернатора Тула оказалась в числе первых городов страны, которые применяют современную технологию. На сегодня устроено десять «плавающих» люков. До конца весны планируется обустроить всего около ста колодцев.

Об особенностях применения новой технологии рассказал начальник отдела дорожного хозяйства управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Борисов:

Дмитрий Борисов

Дмитрий Борисов

– Верхняя часть плавающего люка опирается не на стенки колодца, а на конструкцию дорожного полотна. При изменении уровня дорожного полотна меняется и высота плавающего люка. В случае использования именно «плавающего» люка из высокопрочного чугуна исключается перекос люка по отношению к дорожному полотну, с дальнейшим смещением нагрузки на крышку люка и, как следствие, его поломка.
 

В день по новой технологии будет производиться в среднем замена четырех люков. До начала лета все сто запланированных люков должны быть заменены.

Кроме того, по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» на 17 объектах все люки также будут обустроены по новой технологии. Всего в Туле люков больше тысячи.

 

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