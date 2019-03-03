В Туле предлагают построить частное наземное метро

Ринат Бичурин из Санкт-Петербурга продвигает Общественный референдум в поддержку Нового метро Петербурга и области (так написано на его страничке в ВК). Теперь и в Тулу заглянул. В соцсети ВКонтакте уже и группа соответствующая есть — «Новое метро Тулы». Сейчас там 45 человек.

Myslo связался с автором идеи. Ринат Бичурин рассказал, что продвигает идеи строительства наземного метро не только в Питере и Туле:

Ринат Бичурин - Продвигаю идею наземного метро по всем городам с населением свыше 400 тысяч человек. У вас кроме того еще местная агломерация Тула-Новомосковск с населением до 1 млн человек.

Myslo: Ринат, а вы здесь в каком качестве вообще выступаете?

- Автор и инициатор проекта создания частного надземного метро в Туле.

Myslo: Как идут дела в продвижении идеи? Вы уже обращались лично к представителям городских или областных властей? Или сразу начали с референдума?

- Обращался ранее, но в ответ только была бюрократическая отписка. Был телефонный разговор с руководителем транспортного блока. Вопросы решает конечно правящая партия и губернатор.

Myslo: А что дальше? - Потом будет обращение к федеральным властям. Им будет следующее открытое обращение. Референдум будет после.

Myslo: Как люди реагируют на вашу инициативу?

- Положительно, с энтузиазмом.

Публикуем обращение Рината, адресованное губернатору, главе администрации Тулы и двум думам — городской и областной.

«Прошу разрешить на территории Тульской области и города Тула создание частного надземного метро.

1. Для решения транспортной проблемы в Туле требуется построить в короткий срок от 20 км линий метро.

2. В федеральном, региональном и городском бюджетах нет денег на строительство метро в Туле и Тульской области в необходимом объеме.

3. Следует строить во много раз менее затратное надземное метро за счет частного финансирования без участия государственного сектора.

4. Надземный метрополитен должен находиться в частной собственности и управляться частной компанией в виде публичного акционерного общества (ПАО).

В настоящее время в Туле существует огромная потребность в строительстве линий метро (массового скоростного внеуличного транспорта). Существующие виды транспорта в городе не справляются с перевозкой пассажиров. Статус региональной столицы с населением около 500 тысяч человек позволяет претендовать на развитие современных видов скоростного общественного транспорта.



В странах Европы метрополитен представлен не только в городах-миллионниках, но и в городах с населением около 500 тысяч человек. Ориентируясь по цифрам обеспеченности линиями метро на города развитых стран мира с учетом населенности города следует иметь в Туле от 20 км до 80 км линий.



Для минимальной потребности, если ориентироваться на количество жителей в Туле, то нужно построить хотя бы 10 км линий метро. Еще лучше будет построить в городе 20 км линий и от 40 км в области для связи с городами Тульской агломерации. Следует также учесть развитость в крупных городах Европы сети пригородных и городских пассажирских железных дорог, которые берут на себя существенную часть пассажирских перевозок.



До последнего времени затраты на строительство линий подземного метрополитена в России составляли в среднем около 5 млрд. рублей на 1 км линий. Сейчас строительные затраты на 1 км тоннелей подземного метрополитена увеличились в 2−3 раза. Чтобы построить минимальную протяженность подземного метрополитена в 10 км следует потратить от 50 млрд рублей. При этом следует учесть, что годовой бюджет Тулы — около 15 млрд рублей, а Тульской области не превышает 80 млрд рублей.



В федеральном бюджете явно ощущается нехватка денег даже на социальные нужды. Даже московский метрополитен строится только за счет бюджета Москвы без участия федерального бюджета. Таких трат Тульская область и Тула не могут себе позволить. Дефицит областного и городского бюджетов достигает существенных сумм.



В Туле следует решать транспортную проблему за счет частного сектора, то есть метро должно строиться за счет частных инвестиций и находиться в частной собственности. В связи с длительными сроками окупаемости строительства метрополитена финансирование должно происходить с помощью привлечения акционерного капитала путем создания публичного акционерного общества (ПАО) и продажи акций всем желающим.



Затраты на строительство надземного метро в 20 раз меньше, чем на подземный метрополитен. Также надземное метро дешевле в эксплуатации, безопаснее и комфортабельнее для пассажиров. Оно не потребует государственных дотаций и субсидий за время своего существования. Низкие затраты позволят перевозить жителей города по минимальным тарифам.

Надземное метро можно строить быстрым темпом. За несколько лет возможно решить транспортную проблему в Туле.



Создание параллельной транспортной системы (массового скоростного внеуличного транспорта) в виде частного надземного метро позволит снизит загруженность государственного транспорта и сократить затраты городского бюджета на его содержание, а также снизить нагрузку на коммерческий транспорт. Частный надземный метрополитен будет приносить налоговые доходы в государственную казну».

А что вы думаете, друзья, о такой инициативе (таких инициативах вообще)? Построить метро в Туле у нас предлагали и раньше, но дальше улыбок и фотожаб эти идеи никуда не шли.

Потом был даже грант от правительства группе ученых из ТулГУ, проектировавшим наземные ветки тульского метро.

Как вам сегодняшняя идея? Или это снова из области «Тульского моря»? Пишите в комментариях, участвуйте в опросе.

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