6 лучших комментариев: 1 - 15 февраля
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
Пропавшего жителя Щёкино нашли в Крыму
- 2 -
Старый мусорный полигон рекультивируют
- 3 -
Туляки забронировали несуществующую виллу на Сардинии за 8 тысяч евро
- 4 -
Тест: Разберешь ли ты почерк врача?
- 5 -
Масштабный рейд: В Тульской области полицейские проверили почти 800 такси
- 6 -
В Туле автоледи на Daewoo Nexia сбила школьницу
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