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6 лучших комментариев: 1 - 15 февраля

6 лучших комментариев: 1 - 15 февраля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

Пропавшего жителя Щёкино нашли в Крыму

 

- 2 -

Старый мусорный полигон рекультивируют

 

- 3 -

Туляки забронировали несуществующую виллу на Сардинии за 8 тысяч евро

 

- 4 -

Тест: Разберешь ли ты почерк врача?

 

- 5 -

Масштабный рейд: В Тульской области полицейские проверили почти 800 такси

 

- 6 -

В Туле автоледи на Daewoo Nexia сбила школьницу

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Автор: Алексей Герасимов, сегодня, в 19:11 +6
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7 лучших комментариев: 1 - 31 января
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